Febre per una entrada. L’afició del Centre d’Esports s’ha il·lusionat amb la possibilitat de disputar el play-off d’ascens i vol donar el màxim suport a l’equip de Pedro Munitis en el seu desplaçament de diumenge (17 h) al camp del líder, l’Andorra. De moment, ja ha esgotat les 200 entrades que va remetre el club del Principat al Sabadell.

Aquest passat dimarts es van formar llargues cues a les oficines de la Nova Creu Alta de socis que volien retirar l’entrada (a 10 euros) o el paquet que inclou el bus organitzat entre el club i les penyes al preu de 22 euros. En unes poques hores es va exhaurir el paquet de 200 localitats enviades per l’Andorra. A partir d’aquí, el Centre d’Esports va obrir una llista d’espera que ja ha arribat gairebé a les 200 persones al mateix temps que sol·licitava un nou paquet d’entrades al club andorrà.

L’enrenou arrenca en aquest punt, quan des del Principat comencen a posar pegues. L’Andorra ha comunicat que “per raons de seguretat i logística” només pot accedir a facilitar un total de 296 entrades per l’afició visitant. D’altra banda, també anuncia que la venda d’entrades a les instal·lacions del camp es tancarà el divendres i, per tant, no es vendran ni dissabte ni el mateix dia de partit. Una estratègia que té un clar objectiu: evitar un ‘Eintracht arlequinat’ -en al·lusió a la recent invasió d’aficionats de l’equip alemany al Camp Nou- a l’Estadi Nacional d’Andorra, tenyint les graderies amb els colors blanc-i-blaus.

Negociacions

La presència de seguidors arlequinats -molts tenien la intenció de viatjar pel seu compte en cotxe- podria superar fàcilment la barrera dels 500 i, fins i tot, enfilar-se més amunt. Ara, el Centre d’Esports continua pendent de resoldre les negociacions amb l’Andorra per ampliar el paquet de 296 entrades. No es descarta, doncs, que aficionats arlequinats contactin amb coneguts i amics andorrans perquè els hi comprin entrades abans de divendres i així poder accedir a l’estadi diumenge.

En qualsevol cas, la caravana arlequinada serà molt important en un partit clau pels dos equips: l’Andorra lluita pel títol i l’ascens directe a la Lliga SmartBank i el Sabadell defensa per primera vegada aquesta temporada la posició de play-off. Tres punts vitals enmig de la polèmica de les entrades.