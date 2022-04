Investigadors del Taulí es fixen en Hipra per conèixer la seva vacuna contra la Covid-19

La vacuna d’Hipra contra la Covid-19 va protagonitzar aquest dimecres una nova sessió del II Cicle de Conferències de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí. El ponent de la jornada va ser Toni Prenafeta, doctor en Biologia i responsable de recerca i desenvolupament de l’empresa.

Hipra és una multinacional nascuda i amb seu a Amer (Girona), especialitzada en vacunes per animals fins l’esclat de la pandèmia. Aleshores, la companyia es va transformar per obrir una nova línia de negoci i fabricar una vacuna per humans, la que serà la primera espanyola creada contra la Covid-19.

Als investigadors del Taulí els interessava conèixer com s’ha fet tot el procés per arribar al punt en què està el projecte: a l’última fase i ja esperant l’autorització de l’Agència Europea de Medicaments perquè es pugui administrar com a tercera dosi, previsiblement a partir del mes de maig, segons Prenafeta.

Una de les qüestions que va subratllar el biòleg és que més de 3.000 persones ja han rebut la vacuna com a tercera dosi en les fases prèvies a la seva comercialització i s’ha demostrat que és segura perquè “l’anàlisi ens diu que els resultats d’Hipra són superiors a Pfizer per les variants beta i òmicron. I, per la delta, no som inferiors a Pfizer”. Una de les qüestions que ha ajudat a trobar una solució segura, segons els seus desenvolupadors, ha estat utilitzar un adjuvant (potencia la resposta immunitària) conegut i utilitzat en múltiples ocasions per tractaments per humans.

Toni Prenafeta també destaca que els efectes adversos observats en la seva vacuna “són molt inferiors” a la tercera dosi de Pfizer i, en tot cas, “la majoria són lleus o moderats, les persones es recuperen ràpidament i no tenen cap més implicació”. Alhora, al seu parer un benefici important és que la vacuna d’Hipra es conserva entre 2 i 8 ºC, la qual cosa facilita el seu transport i emmagatzematge, sobretot en països que no disposen de congeladors de fins a -80 ºC.

Preguntat pels investigadors, el responsable d’Hipra va recomanar que els centres d’investigació contactin en les primeres fases del seu projecte amb les empreses que hauran d’acabar produint el producte, perquè puguin revisar els processos, veure que són viables de portar a la pràctica i fer-los escalables. També va recomanar assessorar-se per temes regulatoris i revisar i estar alerta a les patents.