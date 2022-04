Un Sant Jordi de llibres, roses i paraigües

Si res no canvia, el Sant Jordi d’enguany vindrà acompanyat, a més dels llibres i les roses, dels paraigües. A partir d’aquest dissabte un front creuarà bona part de Catalunya i deixarà precipitacions a Sabadell: “Tindrem un dia insegur, típic de primavera, amb molta variabilitat. El dia començarà ennuvolat i amb pluja durant el matí, si bé és cert que no esperem un dia sencer de pluja”, explica el Cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Sagalà.

Si el matí estarà marcat per un dia enterbolit, les previsions, segons Sagalà, conviden a l’optimisme a partir del migdia, encara que sigui per poder guardar els paraigües una estona: “A partir de les primeres hores de la tarda es poden obrir algunes clarianes, però, de nou, en qualsevol moment de la tarda, podem tenir algun xàfec més intens, amb alguna tronada, però de curta durada, acompanyat d’alguna ventada”, detalla.

“Confio que no plourà”

Sant Jordi és la data marcada en vermell al calendari per a molta gent, especialment, per als llibreters i floristes. Enguany, malauradament, tocarà adaptar-s’hi de la millor manera, en el que serà el primer Sant Jordi post pandèmia: “Tenim moltes ganes de celebrar-lo i jo confio que no plourà. En cas que així sigui, espero que no sigui un fre per gaudir d’un gran dia”, assegura el president de l’Associació de Floristes de Sabadell, Sergi González.

N’hi ha, però, com la florista sabadellenca Carlota Segalà que no amaguen la seva decepció davant un Sant Jordi passat per aigua: “És el pitjor que ens pot passar. Hem preparat unes carpes per als clients perquè no es mullin. L’any passat, els clients es van haver d’esperar molta estona i enguany tenim preparades dues performances per fer l’espera més amena. Espero que es respiri un gran ambient i que la pluja ens respecti una mica i tinguem un dels carrers més bonics de la ciutat”, comenta Segalà.

La darrera gran pluja, el 2016

A Sabadell ens hem de remuntar sis anys enrere per recordar la darrera gran pluja en un dia de Sant Jordi, quan es van registrar 16,6 mm en aquell 23 d’abril del 2016, segons dades de l’Estació Automàtica del Parc Agrari.