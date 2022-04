El rus Gleb Syritsa guanya el Trofeu Escolà de la Unió Ciclista Sabadell

En un espectacular esprint final a dos, el rus Gleb Srytsa (CC Catalunya Barcelona) s’ha adjudicat la victòria en la 51a edició del Trofeo Joan Escolà, primera de les proves d’aquest cap de setmana que organitza la Unió Ciclista Sabadell. Srutsa, que també ha estat el primer sub-23, ha superat en la línia d’arribada ubicada a la zona de la Plaça de la Creu Alta, davant el pavelló de Can Balsach, a Álvaro Marza (Controlpak), protagonistes de l’escapada final. En tercera posició ha acabat Ivan Smirnov (CC Catalunya Barcelona). Per equips el triomf ha estat pel Controlpak.

La pluja també s’ha convertit en un dels grans protagonistes de la jornada. Ha respectat el moment especial de la sortida, amb el tall de la cinta per part del president Miquel Borràs, acompanyat de la representant de la Federació Catalana, Marta Vilajosana, i la regidora d’Esports, Laura Reyes. Després, però, ha caigut amb força durant el recorregut de poc més de 100 quilòmetres i fins i tot els ciclistes -han sortit un total de 177- s’han vist sorpresos per una forta pedregada al seu pas per Sant Llorenç. Això no ha estat impediment per arrodonir una bona mitjana de 42 km per hora. Els aficionats que s’han donat cita al punt de l’arribada han premiat amb aplaudiments el seu esforç en unes condicions força complicades.

Campionat de Sabadell

El president de l’entitat Miquel Borràs i la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Laura Reyes, han participat en el lliurament de premis del Trofeu Joan Escolà que obre el programa d’actes del Centenari de l’entitat. Aquest diumenge, segona jornada amb la disputa del 92è Campionat de Sabadell, que ofereix alguna petita variació en el seu recorregut davant l’impossibilitat de passar per la localitat d’Artés. Serà una mica més llarg (123,6 quilòmetres) i comptarà amb la presència de 167 corredors en la línia de sortida a les 9 hores. L’arribada està prevista a les 12.30 hores també a Can Balsach.