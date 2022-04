Sant Jordi amb paraigua

No podem tenir tot, malgrat que ho volem tot. Avui tocarà sortir de casa amb paraigua, doncs la previsió meteorològica per aquest 23 d’abril és força plujosa, especialment entre les 12 i les 18 h.

Prenem amb la mà aquest cobridor, justament la mateixa setmana que ens havíem tret la mascareta. Però les pluges faran bé als camps del Vallès i, en tot cas, la il·lusió de Sant Jordi no depèn del cel.

Avui seran milers els ciutadans que es llancin als carrers. Està per veure com afectarà el fet que Sant Jordi coincideix avui amb dissabte. Afavorirà que la gent marxi a Barcelona, per aprofitar el dia de passeig, aprofitant que no és laborable? O que les famílies marxin de cap de setmana? O justament permetrà què més ciutadans, que si cau entre setmana no s’acosten al centre de Sabadell a fer la passejada, sí que ho facin avui?

Vista l’afluència d’ahir a la tarda a les parades de les llibreries muntades a la plaça del Doctor Robert, es pot esperar un Sant Jordi fluid. I és que ahir els llibreters ja estaven en marxa, en una mena de doblet sant jordienc. Librerío de la Plata, La Llar del Llibre, Macondo, La Tècnica, Abacus i Sabadell Còmics van crear una bombolla cultural al bell mig de la plaça.

Són els pioners, a l’espera que avui s’alcin totes les parades de les entitats (fins a 156 arreu de la ciutat) i conformin una mena de superilla cultural. Fins a 40 entitats i 12 partits polítics estaran situats a la Rambla (a causa de les obres al Passeig, enguany es mouen d’ubicació), tot arrencant des de la cantonada de l’antic Euterpe.

A més, davant de l’església de l’Immaculat Cor de Maria se situarà l’estand de signatura amb els i les escriptores. Hi seran més de 60 autors, repartits entre el torn de matí (de 10 a 14 h) i de tarda (de 16 a 20 h).

Sardanes i castells

Més enllà del món dels llibres, Sant Jordi arriba acompanyat d’actes culturals. Ahir mateix hi ha haver una cantada de caramelles i una cercavila de la coral Estrella Daurada a la zona peatonal. Avui dissabte repeteixen, als voltants del Mercat Central (11 h).

A les 12 h, al Racó del Campanar, hi haurà l’espectacle de contes També rosa i blau, de Cia. Fes-t’ho com vulguis. A les 18 h arriba l’actuació castellera a la plaça del Racó del Campanar, amb Castellers de Sabadell.

Mentre que a les 18.30 h té lloca una ballada de sardanes a la plaça de Sant Roc, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Un altre punt d’activitat seran els Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Com ara l’espectacle Llegendes de Bèsties i Valentes, de titelles i música amb dues llegendes diferents. D’altra banda, l’obra La princesa i el drac presentarà la princesa Espirulina i les seves aventures. Sumant-se a aquestes representacions, també hi haurà diversos tallers i activitats pensats perquè nens i nenes hi puguin participar, com El Jardí de les endevinalles.

A la plaça del Vallès es celebra la Fira del Llibre Feminista. A les 11 hi haurà taller sobre la identificació de les violències masclistes, a càrrec de Justa Revolta. A les 16.30 h es presenta el llibret Autodefensa feminista com a resposta a la crisi. A les 18 h es presenta el llibre Putas, república y revolución, de la mà de Laura Labiano, educadora social especialitzada en gènere i violències masclistes. I a les 21 h es clou la jornada amb l’espectacle Filles del Sol i del Foc, Dones del Kurdistan, de Bruixes del Nord, al Racó del Campanar.

Diumenge hi haurà una ruta per edificis modernistes de Sabadell. I a les 18 h, concert de la Coral de l’Acadèmia de Belles Arts, que actuarà a l’Espai Cultura pel seu 50è aniversari.