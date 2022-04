Sant Jordi: tres de tres

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Tothom pendent avui de quin autor/a ven més llibres. Però ningú parla de quin autor presenta més llibres. Aquest any en presento tres, ni més ni menys. Ja sé que queda molt malament fer-se autopropaganda, però he pensat que mai més presentaré per Sant Jordi tres llibres, màxim en presentaré un, que és el que fan les persones normals i corrents.

I és que vendre molts llibres és molt fàcil, només has de ser un geni o una persona mediàtica. Jo no soc cap de les dues coses, així que m’hi he d’esforçar el triple. I és que publicar tres llibres en un any requereix molt treball. A més, un d’ells té 450 pàgines i 1.200 notes, una feinada de nassos (un eufemisme, mai dic nassos). Es tracta de Carta a un republicano español. La revuelta catalana. Unos meses que estremecieron a España, que té un pròleg de Xosé Manuel Beiras i ha estat editat per Editorial Bellaterra. El segon llibre per ordre d’aparició és La proposta Punk per a Catalunya. La revolta catalana vista des del nacionalisme espanyol, amb pròleg de Joan Manuel Tresserras i editat per Pagès Editors. I un tercer Francesc Layret Diputat per Sabadell. El fil roig del catalanisme, que es tracta del catàleg de l’exposició que es va fer amb motiu del 100 aniversari del seu assassinat en mans de pistolers de la patronal mentre era diputat per Sabadell. Està editat per l’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona. Aquest llibre està pensat per als qui no els agrada llegir, com deia la meva àvia: està ple de sants. Per als més joves vol dir que està ple de fotos amb color i que hi ha poc text.

A més, avui es dona la circumstància que és el meu sant i és precisament quan publico l’article al Diari de Sabadell. Moltes coincidències, per deixar passar l’oportunitat que ja no tornarà a repetir-se abans que em mori, i després crec que tampoc, no n’estic segur. Però ja que parlem de Sant Jordi, compreu llibres, si no en voleu comprar cap dels meus serà un greu error, però hi teniu tot el dret, però compreu llibres. Teniu tres opcions. La primera és posar-lo tot seguit en una prestatgeria perquè agafi pols. És l’opció preferida dels catalans. La segona és regalar-lo. Heu de saber que anirà directament a la prestatgeria igualment sense que mai se’l llegeixi ningú. I la tercera opció és que, efectivament, algú llegeixi el llibre. Segons el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya, un 90% dels catalans l’únic llibre que llegeixen al llarg de l’any és el regal de Sant Jordi. Al·leguen que no tenen temps. Però el mateix CEO ens diu el temps que dediquem mirant una pantalla gran (tele) o petita (mòbil) és de 4,5 d’hores al dia. Si un cop comprat algun dels meus llibres el voleu posar per fer bonic, m’és igual, estaré igual de content. Vull acabar amb un missatge als joves: deixeu de mirar pantalletes i llegiu llibres, si no, us engaliparan i haureu de viure a casa els vostres pares fins als 90 anys mentre veureu governar els neofeixistes del PP i Vox per sempre.