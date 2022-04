L’Arc Metropolità reclama més mesures per fer front a les ocupacions il·legals

L’associació de municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona reclama al govern de l’Estat més mesures per fer front a les ocupacions il·legals d’habitatges. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, presideix l’associació, que també reclama més suport per donar resposta a les “situacions de vulnerabilitat real” i incrementar el parc d’habitatge social. L’organització s’ha reunit aquest dimecres a Vilanova i la Geltrú.

Segons l’Arc, basant-se en dades del Ministeri de l’Interior, el 42% d’ocupacions que es van produir el mes de gener a Espanya eren a Catalunya, la comunitat on n’hi va haver més. I segons la mateixa font, tres de cada quatre d’aquests casos es concreten a la província de Barcelona (4.229 de 5.689).

Implicació de les administracions

Farrés assegura que “les dades constaten que l’habitatge continua sent un factor fonamental de desigualtat”. I insisteix que davant d’aquesta situació els ajuntaments han d’actuar més enllà de les seves competències per donar suport “a qui més ho necessita” i fer front a les ocupacions que generen problemes de seguretat i convivència. “Però no podem arribar a tot”, afirma. Per això, des de l’Arc Metropolità demanen la implicació de totes les institucions per garantir el dret a l’habitatge i lluitar contra les persones i empreses que aprofiten la pobresa per lucrar-se. “Davant d’aquestes, tolerància zero”, subratlla l’alcaldessa.

En la seva resolució, l’Arc Metropolità demana més pisos de lloguer o emergència social als municipis. Alhora, es requereix a entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors a cedir als ajuntaments o entitats sense ànim de lucre els habitatges buits que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos a comptar des del requeriment de l’administració. I també es fa una petició a la Generalitat perquè doti els ajuntaments de recursos econòmics per incrementar els ajuts a les persones vulnerables i que els consistoris també puguin rebre fons per adquirir, reformar o rehabilitar habitatges que vagin destinats a situacions d’exclusió residencial.