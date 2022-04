El Banc Sabadell (BS) ha tancat el primer trimestre del 2022 amb un benefici net atribuït de 213 milions d’euros, gairebé el triple que el mateix període del 2021 (73 milions d’euros). L’entitat ha reduït, a més, un 5,6% els costos en termes interanuals i un 4,6% en termes trimestrals, després de la sortida dels treballadors inclosos en el darrer ERO. “Aquests resultats ens demostren la bona decisió del Banc de mantenir la seva independència”, ha afirmat el conseller delegat del BS, César González-Bueno.

Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos més les comissions netes) van arribar als 1.217 milions d’euros fins al març, un 3,6% més en termes interanuals, però un 3,5% menys que el trimestre anterior.

Així mateix, la filial britànica TSB va aportar 19 milions d’euros als beneficis del grup davant els dos milions d’euros del primer trimestre del 2021. Per tant, TSB contribueix positivament als comptes del Banc per cinquè trimestre consecutiu.

Bona valoració dels resultats

César González-Bueno, que ja fa un any que està al capdavant de l’entitat, ha fet una valoració positiva dels resultats del primer trimestre del 2021. “Iniciem l’exercici millorant tots els marges i continuem amb la millora de la reducció de costos després de la finalització del pla d’eficiència. Sens dubte, tanquem un bon trimestre per a Banc Sabadell i estem en línia de complir tots els nostres objectius marcats per enguany”, ha afirmat.



El conseller delegat també ha assegurat que el Banc confirmarà un estalvi de costos de 100 milions aquest 2022, una xifra que hauria de permetre a l’entitat tancar l’any amb més beneficis que el 2021. A banda, González-Bueno ha assegurat que l’impacte de la guerra d’Ucraïna ha sigut “molt inferior” al de l’arribada de la pandèmia. “No afectarà els propers resultats del Banc”, ha pronosticat.

Per la seva banda, el director financer de l’entitat, Leopoldo Alvear, ha explicat que el marge recurrent (marge d’interessos + comissions – costos recurrents) ha augmentat un 20,9% interanualment, que el ROTE se situa en el 6% i que els nivells de morositat es mantenen estables. “També hem aconseguit una millora substancial de les ràtios de capital del banc. Estem complint el nostre full de ruta trimestre a trimestre”, ha afegit.

El marge d’interessos augmenta

Seguidament, el marge d’interessos augmenta interanualment un 3% fins als 858 milions, recolzat principalment en el creixement de volums, mentre que durant el trimestre disminueix un 0,6% a caus del menor nombre de dies.

Pel que fa a les comissions netes, se situen en els 359 milions d’euros, una xifra que representa un creixement del 5% interanual pel bon comportament de les comissions de serveis i de gestió d’actius. Durant el trimestre, disminueixen un 9,7% principalment per l’estacionalitat positiva del quart trimestre del 2021, així com per una reducció de l’activitat en operacions de préstecs sindicats.

Creix el crèdit viu

El crèdit viu de Banc Sabadell tanca el primer trimestre del 2022 amb un saldo de 154.672 milions d’euros. El creixement de la inversió és del 3,1% interanual impulsat principalment per l’augment de la cartera hipotecària, on destaca el creixement a TSB. De fet, la producció hipotecària es manté estable durant l’any a Espanya i arriba als 1.261 milions d’euros.

Quant als fons d’inversió, augmenten un 6% en termes interanuals, fins als 23.848 milions, i s’observa alhora un creixement del 27% interanual en la facturació de targetes. En tancar el març del 2022, els recursos de clients en balanç totalitzen 161.316 milions d’euros i creixen un 4,9% interanual.

Els saldos de comptes a la vista pugen fins als 146.520 milions d’euros, amb un increment del 8,2% interanual i una lleugera disminució del 0,5% en termes trimestrals. Per acabar, els actius totals del grup pugen fins als 253.256 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 3,4% interanual i del 0,5% durant el trimestre.