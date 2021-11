El Banc Sabadell ultima les sortides per l’ERO

El Banc Sabadell ja ultima les sortides dels treballadors adherits a l’expedient de regulació de l’ocupació (ERO). Bona part d’ells començaran a marxar de l’entitat durant el pont de desembre, tot i que la data oficial d’extinció del contracte serà el dia 31 del mateix mes. Les sortides seran, per tant, esglaonades, asseguren fonts properes al Banc.

El termini per adherir-se a l’ERO va acabar el passat 15 de novembre. L’entitat va rebre un total de 2.100 sol·licituds, un excedent de gairebé 600 persones. Cal tenir en compte que els sindicats i els empleats van pactar un pla d’acomiadaments per a un mínim de 1.380 empleats i un màxim de 1.605.

La direcció de l’entitat no es mourà d’aquestes xifres i, per tant, prop d’un 30% dels adherits a l’ERO no podran sortir del Banc amb les condicions pactades al pla d’acomiadaments. De moment, es desconeix quantes sol·licituds ha acceptat l’entitat bancària, que té previst comunicar el dia 3 de desembre quins empleats sol·licitants de l’ERO estaran dins de la primera tanda de sortides. Fonts properes al Banc revelen que els prejubilats seran els primers a ser baixa, tot i que hi haurà diversos criteris per decidir qui s’haurà de quedar a l’empresa.

Segona tanda, al març

Dit això, sortiran 950 persones de la xarxa d’oficines, 400 amb funcions comercials i 255 dels centres corporatius. A més, es preveu una segona tanda de sortides el mes de març, encara que n’hi podrà haver alguna fins al juny del 2022, just el moment quan acaba el termini d’execució de l’ERO. L’entitat bancària podrà aplicar mesures de mobilitat funcional i geogràfica només durant aquest període.

El Banc Sabadell estima que el cost del procés serà de 269 milions d’euros abans d’impostos. Al mateix temps, l’ERO permetrà a l’entitat un estalvi de prop de 100 milions d’euros. Així mateix, l’acord inclou prejubilacions des dels 55 anys amb un mínim de 10 anys d’antiguitat i una prestació equivalent a un 85% del salari net, amb topall de 300.000 euros per al col·lectiu de 55 a 57 anys, i de 280.000 per al de 58 a 62.

