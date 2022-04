‘Carrément 6’: desembarcament parisenc a la Belles Arts

L’Acadèmia de Belles Arts inaugura Carrément 6, Art construit. Es tracta d’un recull d’obres de 30 artistes internacionals establerts a Paris, que treballen amb galeries especialitzades en l’àmbit de l’art concret, op art, art geomètric i art cinètic. Com ara la Galerie Christine Peugueot. La mostra, de fet, te la col·laboració de l’Institut Francès d’Espanya.

L’exposició està comissariada per Milija Belic, Doctor en Art i Ciències de l’Art per la Universitat de París 1 Panthéon-Sorbonne. I està coordinada per Francesc Bordas, artista històric de Sabadell.

Segons la pròpia Milija Belic, “la introducció de la dinàmica en l’espai condueix al naixement de noves figures encara més abstractes que les formes de la geometria euclidiana clàssica i, per tant, dona lloc a una nova estètica que emfatitzarà encara més la coincidència dels fenòmens naturals amb els presents en les obres d’art contemporànies”.

I afegeix: “Amb la nova generació d’artistes, entren en pràctica nous processos i nous enfocaments per expressar millor la nova espiritualitat que va aparèixer a principis del segle XXI: transparència, imatge cinètica, joc subtil de ple i buit, esclat de llum, fluorescència, canvi minimalista en els marcs energètics, ambivalència còncava- convexa, cascada lúdica interdimensional en un espai-temps múltiple, per no parlar d’una picada d’ull a la geometria fractal i, en general, integrant un rigor extrem en l’execució de l’objecte de treball”.

* Els artistes participants són:

David APIKIAN · Maria ARVELAIZ-GORDON · Chantal ATELIN · Françoise AUBRY · Joanick BECOURT · Milija BELIC · Pere BELLÈS · Roger BENSASSON · Joël BESSE · Dominique BINET · Francesc BORDAS · Joël CHASSERIAU · Serge COLLOMB · Lino DE GIULI · DELNAU · Bernard DIDELLE · Gerhard HOTTER · Hernan JARA · Yumiko KIMURA · Pascal MAHOU · Pascal MAILLARD · Mitsouko MORI · Roland ORÉPÜK · Claudine SALLENAVE · Jun SATO · Go SEGAWA · Bogumila STROJNA · Muneki SUZUKI · Alain TERGNY · Jacques WEYER · Mira ODALOVIC