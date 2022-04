La consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, ha donat detalls sobre el pla de xoc d’un milió d’euros que prepara la Generalitat per fer més efectiva la rehabilitació als centres penitenciaris. Ho ha fet a la inauguració del III Fòrum de Democràcia Local, impulsat per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell i l’Ajuntament. L’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, també ha estat present al tret de sortida d’aquesta jornada de ponències que s’estendrà al llarg de divendres, amb l’objectiu de generar debat i reflexió entre la ciutadania. Al seu torn, ha insistit en la importància de “la seguretat perquè les societats democràtiques garanteixin la cohesió”.

En el Casal Pere Quart, Ciuró ha fet referència al pla de xoc de Justícia: “Les dades científiques ens diuen que la reinserció i la no reincidència són més efectives quan es compleixen les penes en llibertat”. En els pròxims 3 anys, el departament destinarà un milió d’euros a reduir el temps d’espera des que un jutge acorda una mesura penal alternativa a la presó fins que es pot complir. El temps d’espera actual és de 8 mesos i la intenció és que passi a ser de 60 dies. Els diners serviran per comptar amb més recursos a fora de la presó, a través d’entitats del tercer sector o ajuntaments. També s’incrementarà el nombre de tutors que fan el seguiment de les persones que compleixen penes en llibertat.

Seguretat i democràcia

L’alcaldessa Farrés, en el tret de sortida de la jornada, ha parlat sobre seguretat i democràcia. “A vegades sembla que no es pot parlar de seguretat. Les societats democràtiques han de ser segures. A través de l’Arc Metropolità hem posat a l’agenda un tema que hi està relacionat, com les ocupacions conflictives, i hem dit ‘prou’ per aturar aquesta xacra”.

“Si parlem de seguretat semblem menys ‘progres'”, ha dit l’alcaldessa. “Però això no va en detriment de la democràcia, al contrari”, ha afegit.

Tercer grau a Bustos

Ciuró s’ha referit a la polèmica sorgida per l’atorgament per part de Justícia del tercer grau penitenciari a l’exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, tal com va avançar El País. Segons el mitjà, des de la Conselleria es va donar llum verda a la mesura, tot i que la Junta de Tractament de Lledoners va rebutjar la mesura.

Ha negat rotundament que hi hagi relació entre la decisió de Justícia sobre Bustos i la seva antiga relació amb el PSC a l’Ajuntament de Sabadell: “Els tercers graus es concedeixen per criteris tècnics, no hi ha cap marge de discrecionalitat. Els condicionants són objectius i d’acord amb la persona i el seu entorn”, ha declarat.

A més, Ciuró ha aprofitat la compareixença per criticar l’ús del sistema d’espionatge Pegasus a polítics catalans, una tècnica que ha associat a “la persecució del terrorisme”.