Lluís Matas (1971) serà el candidat de Junts per Sabadell per a les eleccions municipals del 2023. En deu mesos ha passat de ser regidor, portaveu i ara alcaldable. Defensa l’acord amb el PSC perquè creu que “suma en positiu” i servirà per transformar la Gran Via i fer actuacions al Centre. Matas es mostra obert a dialogar, però no amaga les seves discrepàncies amb ningú: ni amb el Govern del PSC, ni amb la resta de grups independentistes, ERC i la Crida.

Ha estat proclamat com a candidat a l’alcaldia. Com ho rep?

Content. És un premi a l’esforç, a la feina, al treball en equip i la superació. I em sento preparat per afrontar aquest repte. Pensi que vaig arribar fa deu mesos, d’un dia per l’altre, i he viscut moments delicats i d’altres molt emocionants.

Per qui no el conegui encara, en què s’assembla i en què es diferencia de la seva predecessora, l’ara consellera Lourdes Ciuró?

Jo soc lourdista i puigdemontista en l’àmbit polític. Com ella, tinc una trajectòria que ve de lluny. Vaig ser militant de Convergència, després del PDECat i ara soc de Junts. També compartim generació, vocació de servei i valors, i ens uneix l’objectiu de fer el millor per Sabadell i la República catalana. Ara bé, ens diferenciem en el dia a dia i la manera de fer: Ciuró és una consellera amb un poder polític i una trajectòria molt important, i jo vinc del món privat, de l’empresa. Soc un nouvingut a la política. Aporto uns trets diferencials a la política convencional.

Què troba a faltar del món empresarial?

Aterrar al món de la política és un xoc que has de superar, perquè la dinàmica de l’administració és molt diferent de la privada. Jo que soc emprenedor i que he treballat per tercers, m’he trobat amb una base funcionarial i tècnica i unes traves en el dia a dia que et fan difícil complir els teus somnis. Estàs en mans d’una mecànica administrativa que ho dificulta. Entenc que s’hagi de passar comptes i que tot ha de ser transparent, però també comporta desavantatges. Fora de la política, és més fàcil.

Aquesta maquinària administrativa que em comentava està afectant la reforma Gran Via? Van presentant recreacions 3D i terminis, però no han començat les obres encara…

La transformació de la Gran Via no dura quatre dies, ni quatre mesos, ni quatre anys. Veurà la llum quan ja no hi serem nosaltres a la ciutat, perquè representa el canvi més important que ha sofert Sabadell en els últims 30 anys, liderat per nosaltres, des del Parc Catalunya i l’Eix Macià. No ens preocupa si les dates ballen dos mesos amunt o avall, això no depèn de nosaltres. Depèn de la Covid, de les traves burocràtiques, de l’augment de costos, de la guerra d’Ucraïna… de molts factors que no pots controlar.

Quina previsió tenen avui dia?

Les obres començaran entre juny i novembre i veuran la llum a mitjans de l’any 2023. Havent fet això, no haurem acabat: tenim el compromís ferm d’avançar en el projecte de transformació en els propers mandats. Mentrestant hem d’anar a Madrid i a Barcelona per trobar una solució definitiva per a la mobilitat de la ciutat. I quan l’Estat espanyol es decideixi d’una punyetera vegada que això passi, nosaltres ja tindrem la casa endreçada. Haurem fet els deures.

Parla de la Ronda Nord.

Sí, la Ronda Nord dibuixada com s’hagi de dibuixar, i consensuada amb tots els agents i el territori. Hi estem molt a prop, la ministra ja té una solució i crec que complirà amb el seu compromís, i se n’encarregarà de forma directa o es farà a través de la Generalitat. Estem parlant de connectar com a mínim la C-58 amb Castellar del Vallès, i així la Gran Via deixarà de ser una autopista urbana. Hi ha 53.000 persones que pateixen cada dia aquesta contaminació. No volem tants cotxes, volem més verd i més places.

Tornant a l’execució de les obres de l’Ajuntament de Sabadell. Es va dur a terme només el 10% de les actuacions previstes de l’any passat, molt per sota d’altres municipis com Terrassa (57% realitzat).

Venim d’on venim. Sabadell ve d’un govern anterior de deixadesa absoluta i zero inversió. Tot ha hagut de començar de nou. Quan vam decidir apostar per projectes ambiciosos, ens vam trobar amb la Covid i tot es va paralitzar. I després l’increment de costos, els replantejaments de pressupostos, els problemes logístics… i les obres que han quedat desertes.

La piscina d’onades privada, el SurfCity: està a favor o en contra? I per què?

Si fóssim al Govern, no hauriem proposat fer el SurfCity perquè no és el nostre model de ciutat. Ara bé, no tinc prou dades per pronunciar-m’hi al respecte. Se’ns va presentar d’un dia per l’altre i ha faltat comunicació i interlocució. S’hauria d’haver explicat millor.

Són els socis preferents del Govern i la comunicació no és bona?

No dic que no se m’hagi comunicat bé a mi, sinó a la societat. Hi ha un desconeixement absolut entre els agents socials i organitzacions de la ciutat. El SurfCity és un projecte del Govern, no de Junts, i si hi ha alguna peça que trontolla, senzillament no hi donarem suport. Què liderem nosaltres? Les obres del Passeig, del carrer Indústria, els canvis que hi ha al Centre, la millora de l’entorn del carrer Sant Joan… Si no hi fóssim nosaltres, això no s’hauria fet, de la mateixa manera que hi hauria una bandera d’Espanya clavada a la plaça de Sant Roc.

Encara pel que fa a la projecció de ciutat, la Fira Sakura Matsuri és el pas previ per al nou model de Fira Sabadell publicoprivat que plantejaven? Quan estarà llest?

Ho veurem en aquest mandat. El replantejament de Fira Sabadell no pot esperar, perquè hem d’anar cap a un model similar al de Fira de Barcelona. El Govern s’ha adonat que ha de sortir de la zona de confort i abordar-ho… Mentrestant, estem intentant ser innovadors amb el Sakura, la primera fira multisectorial del món japonès.

Pel que fa a les relacions amb el PSC, se senten còmodes amb els acords dels darrers tres anys? Veu factible reeditar-ho a partir del 2023?

Tots aquells que es vulguin incorporar en el nostre projecte seran benvinguts. La ciutat ha passat de la foscor dels últims 8 anys –els darrers de Bustos i del quadripartit– a la llum que tenim ara.

Pactar amb tothom?

Em presentaré per ser alcalde el 2023 i a partir d’aquí parlarem amb totes les opcions polítiques, menys dues: Vox i la Crida. La Crida es lleva amb el ‘no’ a la boca, i el meu model està als antípodes. Sí, podrem estar d’acords en els afers nacionals… però més enllà d’això no em poden donar lliçons de res: ells no tenen model de ciutat, jo sí, ells són del ‘no’ i jo el del ‘sí’; ells van governar a la ciutat i va ser un desastre. No em veig governant amb ells.

I amb ERC?

Alguna responsabilitat deuen tenir de la paràlisi que va viure la ciutat en el mandat anterior. Jo en deu mesos a l’oposició he fet més coses que ells quan van governar i tenien l’alcaldia. Els sabadellencs què preferiran? Quan toqui anar a votar, ja podran comparar. ERC va a Madrid i no en treu res, nosaltres dels acords en traiem coses en positiu a Sabadell.

L’alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, va dir en una entrevista amb el Diari després de ser nomenat candidat que treballaria per “teixir aliances des d’ara” des de l’endemà de les eleccions. N’han parlat?

Em vull portar bé amb tothom. Crec que a la vida, sigui política o no, cal negociar i arribar a acords. Dit això, quan hi va haver la possibilitat de fer un govern en clau independentista [any 2019], ells van dimitir de les seves responsabilitats i se’n van anar de vacances. Li dic jo, que era responsable de les negociacions per part de Junts.

Mantindrà el pacte amb el PSC fins al final de mandat, doncs?

L’acord amb el PSC es renova any a any i veurem què passarà a finals de 2022. En cada negociació pels pressupostos incorporem noves carpetes i el Govern ens les compra. I no ho fa perquè necessiti els nostres vots, és perquè tenim un model de ciutat i som gent seriosa.

L’escàndol de l’espionatge, que ha refredat un cop més les relacions entre els governs espanyol i català, afecta els acords municipals?

L’Estat ha fet el que ha fet, però a Sabadell hi ha una dinàmica de construcció. El deep state es controla a Madrid, no aquí. A mi això em queda molt lluny. El que puc fer des del món municipal és convertir Sabadell en la ciutat referent de la futura República catalana.

Ha pensat ja en la llista de les properes municipals? Té algun nom sobre la taula?

Tinc molta sort perquè estic ben acompanyat… Alguna gent es relaciona amb mediocres, jo estic amb persones amb vàlua. És d’hora: encara ens queda un any de mandat i molta feina al davant.

