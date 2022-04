Obren un pas de vianants per creuar el Passeig durant les obres

L’Ajuntament de Sabadell ha habilitat un pas de vianants per creuar el passeig de la Plaça Major d’una banda a l’altra durant les obres de reforma. Es tracta d’una acció molt simple, però que permetrà evitar haver de creuar per la part nord o sud com ha passat en els primers dies de la segona fase de les obres.

El pas està a l’altura del carrer del Mestre Rius i el terra s’ha senyalitzat de color groc. Permet anar directament al carrer de la Rosa. Cal tenir en compte que entre setmana els autobusos hi passen de baixada, a part de les bicicletes, patinets i altres vehicles que també poden circular-hi en els dos sentits de la marxa.

Per habilitar el pas s’ha dividit el tancament de les obres en dues parts, amb un passadís enmig. La imatge recorda als anys de les obres del perllongament dels FGC a Sabadell. Per exemple, al 2014, quan hi havia un pas de vianants amb la mateixa finalitat escassos metres més avall.

Les obres de reforma del Passeig van començar el passat 18 de gener i es troben en la segona fase. De la primera, a l’àmbit nord, s’està acabant d’instal·lar la cortina de llum i aigua i les fonts. Respecte a la segona, a la zona sud, es crearan parterres i s’instal·larà mobiliari urbà. La previsió és que aquestes dues parts estiguin fetes a l’estiu i, a partir de l’octubre, es començarà a fer la fase 3, que consistirà en la plantació d’arbrat i enjardinament dels nous parterres. Aquesta darrera i última part de les obres es preveu enllestir a finals d’any. En total, el Passeig tindrà 65 arbres, 23 més que ara, i 585 metres quadrats més de zona verda. La inversió total és d’1,2 milions d’euros.