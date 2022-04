Quesada (Policia Municipal): “Sense seguretat no es poden exercir els drets i llibertats”

Seguretat, barris, prevenció. Aquests són alguns dels conceptes que s’han treballat al III Fòrum de Democràcia Local, impulsat per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell i l’Ajuntament. L’intendent major de la Policia Municipal de Sabadell, Joan Antoni Quesada, ha estat concís: “Sense seguretat, la ciutadania no pot exercir tranquil·lament els seus drets i llibertats”, ha expressat. “Si et sents insegur, et limitarà sortir de casa a la nit”, afegeix. Les jornades de debat, sota el lema Democràcia versus Seguretat, han servit per reflexionar sobre els dos conceptes i el seu antagonisme o complementarietat en una societat democràtica.

La Síndica de Greuges, Eva Abellan, ha insistit en que la seguretat “és un concepte relatiu” i sosté que vivim a societat “força segures”. D’altra banda, també ha demanat desvincular la pobresa de la seguretat. En aquest sentit, l’intendent major ha advertit que hi ha qüestions que no es poden abordar des de la vessant policial i que cal una coordinació previa. “No treballem les causes, sinó els efectes. Intervenim quan hi ha delicte”, ha apuntat Quesada. Ha enumerat les principals problemàtiques a Sabadell: conflictes de convivència, robatoris dins de domicilis o pisos de marihuana. “Abans cal treballar les conductes convivencials no delictives i cercar vies de solucions”, ha apuntat.

L’ex major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha destacat que és un error contraposar seguretat i democràcia i ha incidit sobre el paper preventiu dels agents: “Potenciar la figura de la policia de barri és un encert”. El Fòrum de la Democràcia Local és un espai d’anàlisi i de reflexió de temes diversos que indueixen a promoure el debat entre la ciutadania que fa tres anys organitzen Ajuntament i veïnat.