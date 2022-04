Ucraïna-Sabadell: trencar amb la barrera de la llengua

Quinze alumnes ucraïnesos d’entre 20 i 60 anys que han fugit de la guerra estudien a les aules d’Idiomes Sabadell. L’acadèmia ha obert les seves portes per oferir classes gratuïtes als refugiats que s’han instal·lat a Sabadell i pensa a obrir nous grups per atendre la demanda. “L’idioma és una necessitat més, i nosaltres hi podíem ajudar”, explica Roberta Alibrandi, directora del centre, que destaca que una de les professores del centre –la Ruslana– és ucraïnesa i volien ajudar d’alguna forma a la seva comunitat. “Imagineu la situació de persones que fa un mes que viuen aquí i no entenen absolutament res”, apunta la Ruslana.

A l’acadèmia fa una setmana que ofereixen classes de castellà a una quinzena de persones d’entre els 20 i els 60 anys, majoritàriament dones. L’escola ha optat per ensenyar aquest idioma perquè els seus alumnes no s’han establert a Catalunya i aquestes persones van desplaçant-se arreu de l’Estat. “La majoria està aquí de pas. I n’hi ha qui ja ha decidit tornar al seu país, tot i la guerra”, explica Alibrandi. “Però mostren molt interès per aprendre l’idioma”, apunten.

Una crida a la solidaritat

La responsable d’Idiomes Sabadell valora “les ganes” de l’alumnat ucraïnès i destaca que “molts d’ells, prefereixen saltar-se l’hora de l’àpat per poder aprendre”. A hores d’ara, s’ofereix una classe setmanal els migdies de dijous.

Però la intenció de l’acadèmia és obrir més grups, per edats o nivells, davant la forta demanda que estan rebent i per facilitar l’aprenentatge als nouvinguts. En aquest sentit, fan una crida a la solidaritat i demanen ajuts per la compra de llibres –fins ara ells han assumit tot el cost– o subvencions per poder abastar l’increment de demanda i mantenir la gratuïtat de les classes per als afectats de la guerra.

Un centenar de famílies d’acollida

A Sabadell 103 famílies han obert les portes de casa seva a infants o famílies que fugen de la guerra. Segons les últimes dades municipals, 189 persones viuen a la llar de 90 sabadellencs. D’altra banda, també hi ha tretze famílies que acullen infants, algunes vinculades a l’entitat TANU (Terrassa acull Infants Ucraïnesos), que va fer arribar a la comarca el primer gran comboi de Catalunya amb refugiats de la guerra. A banda, també els hotels de la ciutat estan acollint ucraïnesos, i sumen centenars de refugiats a les seves instal·lacions.

Desenes d’entitats, establiments comercials, associacions veïnals i altres iniciatives privades de Sabadell encara col·laboren en l’enviament d’ajut humanitari al front de guerra.