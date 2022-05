L’OAR Gràcia sobreviu a una situació molt complicada a Sant Esteve (30-31)

Patiment i final feliç. Bé ha acabat per al Gràcia el que molt malament ha començat. En la defensa del segon lloc que ocupa a la classificació s’ha vist superat d’entrada per un Sant Esteve Palautordera tocat per la vareta dels encerts. Gens fi en les seves possessions, en canvi, i no per falta de clares oportunitats de gol, el conjunt verd-i-blanc ha protagonitzat un inici decebedor (9-5) que tampoc no ha tingut millora amb el temps mort demanat per Cesc Borrell. El següent parcial 4-0 ha doblat la diferència (13-5) i ha deixat el Gràcia en una situació molt compromesa contra un rival que ja l’havia guanyat a casa a la primera volta.

Arribat a aquest punt, el Gràcia ha posat fil a l’agulla i ha iniciat l’intent de remuntada del qual n’ha tret profit en els onze minuts a jugar abans d’anar a vestidors, perquè el parcial 4-9 ha escurçat notablement el marge desfavorable (17-14).

Bernat Correro, decisiu

Potser massa neguitós per tancar la ferida com més aviat millor, l’inici del segon temps tampoc no ha estat model d’efectivitat per part del Gràcia, que ha vist com el Sant Esteve insistia a posar-lo en dificultats (25-20). Tot d’una, el partit ha canviat radicalment. El canvi ha començat amb el 0-3 (25-23) que ha motivat el temps mort del tècnic local Maiol Bosch i ha continuat amb el rotund 0-6 (25-29), força celebrat pels seguidors graciencs i que ha tingut Bernat Correro com a principal protagonista de la remuntada amb 4 gols.

Tot i això, aquest partit de contrastos ha ofert emoció fins a darrera hora. Els verd-i-blancs han tornat a la irregularitat i el Sant Esteve, amb gols ràpids, ha establert el 30-31 a dos minuts i mig de la fi. Les possessions d’un i altre han acabat aleshores en no-res, de manera que el marcador no s’ha mogut més i el Gràcia ha pogut sumar els dos punts per mantenir el petit marge de confort, un per sobre del Sant Cugat a qui s’enfrontarà el dissabte vinent, a la pista santcugatenca, en un duel transcendental.