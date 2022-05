Temporada de “notable alt”, tot i els alts i baixos

Com una muntanya russa es podria qualificar la temporada dels equips masculí i femení de l’Astralpool Club Natació Sabadell. Un any d’alts i baixos que ha acabat sent històric per a l’equip de Quim Colet, en aixecar per primera vegada un títol europeu, amb la consecució de l’Euro Cup, i amb les waterpolistes de David Palma, un títol de lliga, que ha evitat la que hauria estat la primera temporada en blanc, setze anys després: “Crec que els dos equips han mantingut un cert paral·lelisme. Crec que la temporada ha estat de notable alt, però no d’excel·lent, perquè aquí, al Club, som ambiciosos i no hem aconseguit totes les fites marcades”, reconeix, el director de l’àrea esportiva de l’entitat, Xavi Balaguer.

Sense cap mena de dubte, l’Euro Cup aixecada a Can Llong ha estat el gran èxit d’un equip masculí que si a Europa ha donat un cop de puny sobre la taula, a la Divisió d’Honor masculina els resultats no han acabat de ser tot allò que s’havia esperat des d’un inici. Però com tampoc l’obtenció del primer títol europeu. “No comptàvem arribar a una final europea, encara que sempre penses que pot ser un objectiu i una possibilitat. Ens hauria agradat estar més a prop del Barceloneta, però hem vist que encara estem lluny”.

Una distància que ara com ara continua sent insalvable, tot i el desig del president Claudi Martí de veure aixecar un títol de lliga que avui dia continua resistint-se “apropar-se al Barceloneta implica ser un top-5 o top-8 d’Europa. I això en l’àmbit de pressupost és un salt molt gran. I segurament no podria venir dels recursos que nosaltres podem generar, sinó de partners o patrocinadors”. Aconseguir mantenir el bloc important, amb els Lorrio, Sanahuja, Cabanas i companyia, davant “les ofertes no només d’àmbit nacional després de l’èxit aconseguit” és el principal repte en aquest mercat d’estiu, per satisfer al tècnic Colet: “Nosaltres no podem competir en l’àmbit econòmic, però sí en altres coses, com en projecte, instal·lacions o en complir els acords amb els jugadors. Enguany volem consolidar altres elements per poder fer un salt en un futur pròxim, un cop la conjuntura social i econòmica ho permeti, després de perdre entre set i vuit mil socis durant el pic de la pandèmia i patir un sobrecost de l’energia en 600.000 euros”.

La lliga evita una temporada en blanc

Segurament, hi va haver molts factors que no es van poder controlar. O potser sí. Però tant se val: d’aspirar a conquistar-ho tot, seguint la tendència de la darrera dècada, però enguany no ha estat així: de les cinc competicions que ha disputat l’Astralpool CN Sabadell només ha aconseguit aixecar un títol: “Ha estat una temporada complicada. Tenim un bloc amb vuit-nou jugadores i la resta de l’equip són joves, de la casa, que els hi donem l’oportunitat, però no tenen experiència en l’àmbit internacional. Si aquest bloc de vuit-nou jugadores té entrebancs fa que l’equip no tingui força per sobreposar-se als contratemps”, analitza Balaguer.

Entre els contratemps, diverses lesions de pes –Maartje Keuning, Maica Garcia i Maggie Steffens– van deixar a l’equip sense diversos títols i amb un subcampionat d’Europa, abans de la dinovena lliga, en la darrera oportunitat, per evitar una temporada en blanc: “A la Copa de la Reina no vam estar al nivell i a Europa, davant l’Olympiacos no els va caldre el factor Pireu, van ser superiores. A la lliga, ningú ens donava un duro per nosaltres, però continuem regnant, mentre els títols es juguin a l’aigua”.

Sobre el futur, i amb David Palma a la banqueta, recuperar el “bloc nacional” amb diverses arribades, clau per tornar a competir a Europa en el darrer any abans de les olimpíades, on es podria culminar un cicle al Club amb l’adeu de diverses jugadores.