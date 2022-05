Dibuixant Sabadell ‘mapeja’ els murals del grafiter Treze

Aviat farà un any que va ser aprovada per l’Ajuntament de Sabadell una moció (a instàncies de la Crida per Sabadell) per conservar, com a patrimoni de la ciutat, els grafitis de Treze, cèlebre grafiter de Sabadell mort fa 4 anys.

Per donar suport a aquesta iniciativa, l’entitat artística d’urban sketchers Dibuixant Sabadell convoca un concurs de dibuixos sobre qualsevol dels seus grafitis que hi ha per la Sabadell. Els participants han de penjar-los a Instagram amb l’etiqueta #trezedibuixantsabadell.

Tots els dibuixos penjants abans del 22 de maig participaran del sorteig, què es farà públic al compte de @acidcollapse.

Arreu del món

Treze té un gran reconeixement internacional, amb una obra que es pot trobar a Abu Dhabi, Londres, Beirut, París, Istanbul, Mèxic, Bogotà, Milà, Bristol… entre moltes altres ciutats del món.

Finat el 2018, Treze va pintar més d’una vintena de parets a la ciutat. Tot i això, cinc d’elles ja no es conserven. Ara cal valorar l’estat de cada obra i determinar el millor mètode de conservació en cada cas.