El Museu d’Art busca parets on penjar quadres

Pati de l’Arteneu (a l’antiga Aliança Francesa). Migdia de dimarts passat. La plana major del món de l’art sabadellenc dona a conèixer un manifest molt crític amb l’estat actual del Museu d’Art. I demanen augmentar la seva partida pressupostària i traslladar-ho a una nova ubicació. La demanda d’un nou museu, vaja.

Entre els sotasignants es troben noms de pes com els escultors Antoni Marquès i Benet Ferrer, els pintors Josep Madaula, la performer Fina Miralles, l’escriptor Antoni Dalmases, la historiadora de l’Art Maia Creus...

També veus d’una generació intermèdia, com la fotògrafa Berta Tiana i Oriol Vilapuig, el grafiter Werens i Roc Casagran; així com actors emergents com Patxi Ocio, Gerard Torres i Albert Madaula.

Però no es van encendre les alarmes, en aquell moment, a les oficines de la regidoria de Cultura. No pas perquè treguin importància al Manifest del pati de l’Arteneu, sinó perquè des de dues setmanes abans són coneixedors de la imminent sortida del manifest. De fet, es van reunir amb tres representants del grup, entre les quals Assumpció Oristrell.

Hi ha aigua

La delegació d’artistes surt molt satisfeta de la reunió, ja que estan a punt de llançar-se a la piscina i han comprovat que hi ha aigua. La part municipal està relativament tranquil·la i el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, no s’ho pren com una crítica personal. I és que ambdues bandes coincideixen que el dèficit econòmic prové de dues dècades enrere. “Però en algun moment calia sortir a dir-ho”, expressen els artistes.

De fet, la idea del Manifest té l’origen en la festa de l’exposició que el Museu d’Art estrena cada any per Festa Major. De fet, arrenca fruit de la casualitat, amb la conversa informal d’un grupet d’assistents. Des d’aquell moment, un grup de set membres es va trobant amb una certa continuïtat.

Una d’elles posa en coneixement dels altres que l’Ajuntament té previst arrencar unes taules de debat en el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2024. “No en teníem ni idea, no ens van convocar”, sosté Oristrell. Tot i això, les taules són una eina que no desaprofitaran. De fet, actualment existeixen dues taules sectorials permanent. Una és la de Museus i Patrimoni, en la que es debatrà el nou Pla de Museus, del que ja hi ha un esborrany sobre la taula.

Encara més: el regidor Carles de la Rosa calcula a poder aprovar-lo abans que acabi la legislatura, si bé ho condiciona a què tingui consens i a què no estigui ple de mesures d’elevat cost econòmic, però sense pressupost real darrere. “Si no hi ha els diners, no vull aprovar un document que generi unes expectatives que després no es compleixin”.

Reunió abans de l’estiu

La regidoria té previst convocar tots els artistes signants del manifest a una trobada de la taula, abans de l’arribada de l’estiu, per parlar de les reivindicacions. Tot i això, la delegació d’artistes encara no ha rebut aquesta convocatòria.

Les posicions, aparentment, no estan tant en galàxies diferents. Com és habitual, es mouen més aviat en terrenys econòmics.

Tota manera, la diagnosi del museu realitzada de cara al Pla de Museus de 2019 detectava problemes de climatització, manca de senyalització (tant d’aproximació com en façana), dèficit de vigilància, overbooking als magatzems i problemes per comunicar la programació a la ciutadania.

També veu inadequat l’espai Ricard Mas, qui justament va comissariar la darrera exposició dedicada a la Impremta Sallent. “La Casa Turull és, de totes totes, insuficient per a mostrar l’art sabadellenc dels segles XIX i XX”, explicava en un article al DS dissabte passat.

Unes mancances que ha de gestionar la direcció del museu, capitanejada per Engràcia Tobella. Però, tot i això, defensa i reivindica tota la tasca que es fa. No només la més visible pel públic, sinó també altres parts que també són part de la vida museística: la recerca associada a les exposicions temporals, el manteniment físic de la col·lecció permanent…

Tobella ja ha intentat entomar la modernització, com ara amb el mapatge #OnSónlesDones, una gran base de dades que funciona com una llista de les dones artistes i les seves obres que es poden trobar en les col·leccions dels museus.

A més a més, i sota l’impuls de la coordinadora del programa de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2024, Montse Barderi, el Museu també acull ara presentacions de llibres.

Passes que, tanmateix, fan curt en la gran sacsejada que els artistes volen pegar a l’actual Museu d’Art.