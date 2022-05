Obert el nou carril bici entre Sabadell i Sant Quirze

Sabadell i Sant Quirze ja estan connectats per un carril bici i un nou espai per anar-hi caminant. Les obres de construcció d’aquesta via han acabat recentment i el traçat ja és transitable, després de prop de mig any d’obres. El projecte ha costat un 10% més del previst inicialment perquè s’han incorporat més materials dels que es comptava al principi. En total, la inversió sabadellenca ha estat pràcticament de 511.000 euros, 46.529,11 euros més del previst. L’execució dels treballs ha anat a càrrec de l’empresa terrassenca Hercal Diggers.

Les obres connecten els dos municipis, en el cas de Sabadell, donant continuïtat al carril bici de la rambla d’Ibèria passant per la plaça del Mil·lenari. Segueix en paral·lel a la carretera C-1413 i la línia dels FGC, fins a connectar amb el passeig de la Bòbila de Sant Quirze, des d’on s’accedeix al centre comercial Alcampo i a l’estació de ferrocarrils del municipi.

L’Ajuntament de Sabadell atribueix l’increment del preu a la incorporació de més materials per fer l’obra, i el desvincula de l’augment del cost dels materials que s’experimenta en el sector de la construcció. Respecte al que estava previst inicialment, s’ha incorporat més quantitat de fressat del paviment d’asfalt per una correcta execució, ha augmentat la despesa en formigó i en tanques de tipus New Jersey per protegir els vianants de la carretera. També han augmentat els metres de malla que s’ha utilitzat per tancar correctament l’àrea dels FGC.

Carril bici a Terrassa

Paral·lelament, en el marc d’incrementar la mobilitat sostenible a peu i amb bicicleta amb nous carrils bici, es preveu que l’any que ve estigui enllestit el nou carril entre Sabadell i Terrassa.

L’Ajuntament de Sabadell hi invertirà 600.000 euros. L’obra connectarà la carretera de Terrassa (N-150) amb la ronda de Jean Monet i la ronda Oest per la vorera sud, i des de la ronda Oest fins a la seu central dels Mossos d’Esquadra per la vorera nord. Aquesta via enllaçarà amb la ja existent a la ronda de Jean Monet que permet anar de Can Gambús als Merinals.