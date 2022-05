Sense acord entre la patronal i els sindicats del metall

Una clàusula d’actualització salarial, amb la corresponent evolució de l’IPC (4%), ha desembocat en un conflicte entre la patronal –Unió Patronal Metal·lúrgica– i els sindicats del metall –CCOO i UGT FICA– que va camí de resoldre’ls lluny de la taula negociadora.

Tot indica, sempre que no hi hagi un cop de timó en els pròxims dies, que serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui s’hagi de pronunciar sobre una “interpretació jurídica”, tal com assegura la presidenta del Centre Metal·lúrgic i vocal d’UPM, Alícia Bosch, mentre afirma que “amb amenaces no es funciona. No és veritat que no es vulgui pagar. Diem que no es publica per una raó d’inseguretat que pugui generar incidències internes a les empreses”. En la mateixa línia, Bosch demana “responsabilitat” davant un escenari que ja té suficients incerteses: “La inflació i els costos ens afecten a tots, també a les empreses, que les constitueixen les persones. No estem per anar a una vaga i crec que aquest no és el camí”, lamenta.

Des del gener, ambdues parts han de negociar el nou conveni col·lectiu, però ara com ara la situació continua ben enquistada “on hem perdut quatre mesos sense poder treballar” –assegura Bosch– i amb els sindicats molt molestos: “Una clàusula s’ha d’aplicar l’u de gener. Que es deixin de ximpleries, que estem parlant de gairebé 1.000 euros anuals i volem fer servir aquesta eina a la taula”, etziba Josep Rueda, secretari general de CCOO d’Indústria del Vallès Occidental. A l’horitzó, a partir de la setmana vinent, el risc real, segons fonts sindicals, d’una “pujada de to” que es podria traduir en una vaga general: “El col·lectiu de treballadors del sector del metall té ganes de reivindicar drets i conquestes”, avisa Óscar Ramos, secretari d’UGT FICA Vallès Occidental.

600 manifestants

El conveni del metall de Barcelona és el conveni col·lectiu que afecta un major nombre de treballadors i treballadores a Catalunya, 170.265 persones, i serveix d’exemple de molts altres convenis, i que “al Vallès Occidental es tradueix en un terç de tot el metall de la província”, assegura Josep Rueda. La setmana passada, uns 600 treballadors del sector del metall, segons apunten d’UGT FITA van manifestar-se pels carrers de Sabadell en protesta dels “incompliments de la patronal”.