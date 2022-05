L’atac al cim del Lhotse no serà fins al 16 de maig

L’alpinista sabadellenc continua el seu camí en direcció el cim del Lhotse, uns dels catorze vuit mils del món, que espera coronar en els pròxims dies.

Després de sortir a finals del mes passat en direcció a Katmandú, David Nosàs ha anat cremat diverses etapes, un cop finalitzat amb èxit el trekking de l’Everest: “Les sensacions són bones dins de la duresa. Hem tingut lleugeres congelacions i fort vent en alguna nit que ha dificultat el descans”, explica.

El passat 28 d’abril va arribar al camp base, on va estar fins al dia 2 de maig, segons detalla, fent diverses aproximacions al C1 creuant la cascada de Khumbu –foto– per guanyar aclimatació i agafant sensacions, per després continuar fins al C2: “Hi vam passar dues nits. La primera d’elles, vam aproximar-nos fins al C3, aprofitant que feia bon dia, però de cop i volta es va tapar i el sol ens va deixar d’escalfar. Dues congelacions als dits de la mà em va obligar a girar cua a 100 m del C3”.

Setmana decisiva

Un cop finalitzada la primera rotació a més de 7.000 metres d’altitud, a partir de dilluns començarà la segona i darrera rotació abans d’atacar el cim del Lhotse, de 8.516 metres, sempre que l’aclimatació continuï en aquesta línia i no apareguin contratemps.

Durant tres dies, David Nosàs passarà del camp base fins a tocar C4, fent nits al C2 i al C3, per deixar enllestida la preparació: “Calculem que serà el 16 o 17 de maig, sempre que tot vagi sobre el previst. El Lhotse té la finestra més gran per intentar coronar-lo. Normalment, tens prop de dues setmanes per l’ascensió final a diferència d’altres cims, com l’Annapurna, que hi ha anys que només pots intentar-ho durant un o dos dies”, afegeix.