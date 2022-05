Deale entra a una acceleradora per potenciar la seva plataforma de compravenda de pimes

L’empresa sabadellenca Deale, que es dedica a la digitalització del procés de compravenda de petites i mitjanes empreses, ha entrat a l’acceleradora de start-ups d’Amazon Web Services, empresa filial del gegant tecnològic Amazon. El programa, anomenat Startup Loft Accelerator, permetrà a Deale millorar les prestacions de la seva plataforma, que posa en contacte pimes amb possibles inversors i assessors, amb l’objectiu d’accelerar i facilitar el procediment de compravenda.

Així mateix, la companyia, creada pel sabadellenc Gerard Garcia l’octubre de 2021, rebrà 25.000 euros en concepte de crèdits per afegir nous recursos basats en la intel·ligència artificial a la plataforma. A més, la formació de l’acceleradora d’AWS se centrarà en un important vessant de negoci. La intenció de Deale és aprofitar-la per “escalar” el nivell de transaccions dins de la seva plataforma. “Volem augmentar el nombre d’usuaris i de pimes, així com el nombre d’oportunitats de finançament”, explica el director de tecnologia de l’empresa, Antonio Tripiana.

Startup Loft Accelerator tindrà una durada aproximada de dotze setmanes i es desenvoluparà en línia, sense cap esdeveniment presencial. Com a curiositat, Deale no és l’única empresa sabadellenca que ha entrat dins de l’acceleradora d’Amazon Web Services. La start-up Nester, ubicada al Crec Coworking de Sabadell, també ho ha aconseguit. Aquesta companyia compta amb una plataforma que automatitza els processos per aconseguir un habitatge.

Bon ritme de creixement

En només deu mesos d’activitat, Deale ja compta amb més de 2.000 empreses dins de la seva plataforma i més de 1.000 usuaris, 500 dels quals són inversors. A més, l’empresa calcula que ja han sorgit més de 360 oportunitats de finançament de companyies per part d’inversors. Tot i aquest creixement exponencial, la start-up vol créixer encara més de pressa. De fet, està a punt de tancar una segona ronda de finançament amb inversors de renom, tal com assegura el fundador i conseller delegat de l’empresa, Gerard Garcia. La primera ronda d’inversió que va tancar l’empresa va ser de 500.000 euros, l’octubre de 2021.

D’altra banda, Deale ja es prepara per expandir-se en els pròxims mesos. Gràcies a l’acord de col·laboració signat al novembre amb ETL Global, una empresa alemanya d’assessorament legal amb presència a prop de 50 països, la start-up podrà comptar aviat amb noves empreses, inversors i assessors a la seva plataforma, més enllà de l’Estat. En aquest sentit, Antonio Tripiana exposa que la plataforma pot ser útil a qualsevol país, perquè contribueix a dotar de més transparència i agilitat al sector de la compravenda de pimes.

En aquest sentit, l’eina de Deale també serveix per establir un treball en xarxa entre les mateixes pimes. “A més, la plataforma ajuda a les empreses a entendre què és una estratègia de processos de fusió i adquisició i com els pot ajudar en el creixement”, descriu el director de tecnologia de la companyia sabadellenca.

L’equip de Deale té l’objectiu que la seva plataforma de digitalització de la compravenda de petites i mitjanes empreses esdevingui un referent a l’Estat, així com a la resta de països on pretén expandir-se.