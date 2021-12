Deale, l’eina que connecta pimes i inversors

La digitalització es convertirà en els pròxims anys en un aspecte gairebé imprescindible per a la supervivència de les companyies. És per això que moltes d’elles aposten per aconseguir nous inversors i finançament extern per fer el salt al món digital. Tanmateix, els costa trobar-ne i als inversors també els suposa un gran problema arribar a aquestes empreses, a causa que els fons d’inversió no les tenen com a clients habituals. Aprofitant aquest context, neix la start-up sabadellenca Deale.

Procés de compravenda

La companyia ha creat una plataforma que es dedica a la digitalització del procés de compravenda de pimes, posant-les en contacte amb possibles inversors i assessors, amb l’objectiu d’accelerar i facilitar el procediment d’aquest tipus d’operacions. Deale ofereix suport en tot el procés de fusions i adquisicions d’empreses, des de trobar oportunitats fins a facilitar tota l’operació a companyies i inversors.

Es tracta, això sí, d’un mercat molt fragmentat, poc transparent i Deale, a través de la seva plataforma, contribueix a dotar de més transparència i agilitat el sector. Així ho afirma el fundador i CEO de l’empresa, el sabadellenc Gerard Garcia: “Hi ha molta opacitat en aquest mercat. Les companyies no saben que hi ha altres inversors que no són els bancs. Amb Deale els posem en contacte i establim sinergies entre ells”, exposa.

De fet, la plataforma també serveix per establir un treball en xarxa entre les mateixes pimes. “L’eina ajuda les petites i mitjanes empreses que facturen entre 3 i 40 milions d’euros l’any a interactuar entre elles. A més, els fa entendre què és una estratègia de processos de fusió i adquisició i com els pot ajudar en el creixement”, descriu el fundador de Deale.

600 empreses ja es troben dins de la plataforma en només tres mesos, el temps que fa que està operativa. Entre totes elles, la facturació acumulada és de 1.500 milions d’euros l’any. A més, Garcia assenyala que ja han sorgit 18 oportunitats de finançament de companyies per part d’inversors. Des de Deale esperen que en els pròxims mesos el creixement de la compravenda de pimes a través de la plataforma creixi exponencialment.

Així mateix, un altre objectiu a curt termini de la start-up és augmentar el nombre d’empreses i inversors que fan ús de la plataforma. “A Espanya hi ha 3 milions de pimes, és a dir, tenim molt de mercat. A més, també volem que Deale arribi a països europeus com Itàlia, França i Alemanya i, també, a Amèrica Llatina”, augura Garcia.

Gerard Garcia va crear Deale l’octubre del 2021 després d’aconseguir una ronda d’inversió de gairebé 500.000 euros. A més, l’empresa té firmat un conveni de col·laboració amb la Cambra de Sabadell que tindrà una vigència mínima de quatre anys.

