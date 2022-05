Joan Miquel Oliver, a la CavaUrpí

Guitarrista, compositor i vocalista. Músic total. Joan Miquel Oliver visita Sabadell aquest dissabte, on actuarà a les 21 h a la Cava Urpí. Bruíxola in pectore de la banda mallorquina Antònia Font, Oliver presentarà el seu últim disc Les aventures de la nota La, en la que experimenta amb una instrumentació purament acústica i electrònica.

El piano de Laura Andrés

A més a més, la pianista sabadellenca Laura Andrés actuarà un dia abans, acompanyada de Roser Loscos, violinista del grup Las Migas (21 h).

El seu serà un concert tribut al grup francès Daft Punk. Ambdues han recorregut ciutats com Madrid, València i Barcelona amb The best of Daft Punk . One more time, tot un homenatge al famós duet francès que s’acaba de retirar.