Voluntaris de Sabadell recullen 680 kg de residus del bosc i el Ripoll

L’acció d’abast europeu Let’s Clean up Europe! , per conscienciar sobre la quantitat de deixalles que es llencen a la natura, ha tornat a fer-se aquest any a Sabadell . Hi han participat alumnes de les escoles Can Deu i Sant Francesc, l’Institut Ca n’Oriac, l’empresa CIPO i l’associació de detectoristes de Catalunya, que han recollit un total de 680 kg de residus. L’activitat està impulsada per l’Agència de Residus de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell i l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC).

L’edició 2022 del Let’s Clean up Europe! preveu un total de 686 accions per tot Catalunya, de les quals 4 s’han organitzat a Sabadell. Aquesta setmana, l’alumnat de 1r i 3r de primària de l’Escola Can Deu ha dut a terme accions de descontaminació al bosc de Can Deu, i l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO de l’Institut Ca n’Oriac s’ha centrat en la zona de Sant Vicenç de Jonqueres i de la Clota del Riu Ripoll.

D’altra banda, l’Escola Sant Francesc i l’empresa CIPO ,-la segona és l’encarregada del manteniment del Ripoll-, s’han centrat en una àrea del bosc de Can Deu. A totes aquestes accions se suma una més impulsada per l’associació de detectoristes de Catalunya el passat 3 d’abril al riu Ripoll, on es van recollir 80 kg de residus.

Sabadell està adherida a la campanya des dels seus inicis, l’any 2014. Es tracta d’una acció comuna a tota Europa que té per objectiu, d’una banda, conscienciar la ciutadania sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura. I, d’altra banda, vol promoure la recollida de deixades abocades il·legalment als boscos, platges i rius. Un exemple d’aquests residus detectats en la llera del riu Ripoll i que causen un gran impacte ambiental són les tovalloletes humides d’un sol ús, per això cal recordar la importància de no abocar-les als vàters.