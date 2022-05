El govern preveu adjudicar dimecres les obres pel pavelló dels Merinals

El ple extraordinari de maig porta a debat l’adjudicació del contracte d’obres del Pavelló Oest. El govern preveu aprovar aquests treballs perquè els Merinals ja disposi del seu equipament l’any 2024. Aquesta obra es tracta d’una de les principals inversions previstes per aquest mandat, amb un pressupost de 8 milions d’euros. Aquesta inversió es dividirà en dos lots: les instal·lacions de l’edifici i les obres.

L’Ajuntament preveu començar els treballs l’estiu del 2022, que durin 18 mesos i, per tant, que finalitzin a finals del 2023. “Esperem que es comencin a moure terres abans de marxar de vacances. I que al setembre es posin els primers fonaments”, ha apuntat la regidora d’urbanisme, Mar Molina. Si el calendari es compleix, l’equipament entraria en funcionament el 2024.

Com serà l’equipament?

El nou pavelló dels Merinals estarà ubicat entre els carrers de Malta i d’Hongria. Tindrà 3.700 metres quadrats i al seu interior hi haurà una pista principal que es podrà dividir en tres de transversals segons les necessitats. Al costat de l’edifici es farà una altra pista exterior i nous espais de passeig i estada, a més de noves places d’aparcament.

La pista interior serà de parquet i permetrà practicar tota mena d’esports: bàsquet, futbol sala, gimnàstica artística, patinatge o handbol. També hi haurà una sala polivalent, on es podran practicar activitats dirigides com zumba, ioga i aeròbic. Tant a l’interior com a l’exterior del pavelló hi haurà grades i vestidors.

Tota la instal·lació es farà en una parcel·la de 5.124 metres quadrats que forma part d’un solar més gran, on també es construirà una plaça i s’hi afegiran arbres, bancs i mobiliari urbà. Es tracta d’una reivindicació històrica de les entitats veïnals i esportives del barri, com ara el Club Patí Ciutat Sabadell, que s’ha de desplaçar a Sol i Padrís per poder entrenar.