Els imprevistos a la llar, solucionats en un sol clic

Si se’ns espatlla l’aixeta, sovint no sabem a qui trucar perquè l’arregli de manera urgent i a un preu raonable. Amb l’objectiu de resoldre aquesta problemàtica, la start-up vallesana El Grifo Rojo ha ideat una pàgina web en què ofereix un servei de reparació dels articles de la llar en menys de 48 hores a un preu competitiu. D’aquesta manera, l’empresa emergent brinda una solució a qualsevol imprevist que hi hagi a les llars de particulars i naus de companyies de la província de Barcelona.

Juanjo Álvarez, electricista de professió, va crear El Grifo Rojo a mitjans d’agost del 2021, després d’uns mesos d’estudi del mercat. Amb una inversió inicial de 3.000 euros, amb la qual va constituir l’empresa, l’emprenedor va engegar el negoci, que des del seu inici està sent rendible. “Vaig veure que molta gent tenia problemes per trobar algú que li reparés articles de la llar espatllats. Per això, vaig decidir crear la companyia i solucionar aquests imprevistos que ens poden passar a tots”, explica el fundador i conseller delegat de la companyia.

Dit això, el Grifo Rojo és un e-commerce—és a dir, un lloc web que permet vendre béns físics i serveis— que ofereix subministrament i instal·lació de productes per a la llar, a banda de tenir el servei de reparació i manteniment. “El que ens diferencia de la competència és que en la nostra pàgina web l’usuari pot saber quin serà el preu del producte i la instal·lació. Així no es troben sorpreses, com passa algunes vegades”, exposa Álvarez.

L’empresa participa a CambrAccelera

Així mateix, la companyia forma part del programa d’acceleració de start-ups de CambrAccelera. De fet, l’empresa participarà en uns tres mesos en un esdeveniment per aconseguir finançament. L’objectiu d’El Grifo Rojo és tancar una ronda d’inversió que permeti a l’empresa donar a conèixer la seva plataforma de forma més ràpida i expandir el seu servei a tot l’Estat i, més tard, a tot Europa. De moment, però, encara no hi ha previsió de quina xifra serà la ronda: “L’empresa ara té una valoració, però creiem que d’aquí a tres mesos serà molt més elevada. Per tant, no ens volem precipitar i valorarem quina quantitat necessitem més endavant”, apunta Juanjo Álvarez.

El propòsit del fundador és que El Grifo Rojo, que ara compta amb sis treballadors, esdevingui l’e-commerce de referència pel que fa a les reparacions d’articles per a la llar. “El negoci ja funciona, però encara pot escalar i arribar a molta més gent”, conclou Álvarez.