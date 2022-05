Els ‘skaters’ es fan seu el nou espai a l’espera que s’obri

La construcció del nou skatepark al parc de Catalunya ja ha acabat, però encara no està obert oficialment. Malgrat tot, l’espai ja és practicable i aquest cap de setmana passat els usuaris no van voler esperar més per estrenar-lo. Això ha provocat que aquests dies es doni una situació particular, ja que tot i que encara hi ha tanques i l’Ajuntament no ha donat les obres per acabades, els skaters ja s’estan familiaritzant amb el nou equipament i la Policia Municipal els fa fora per normativa i seguretat. El projecte de renovació de l’espai és fruit de dos mesos d’obres i una inversió d’uns 157.000 euros.

Fonts municipals subratllen que “la policia els fa fora per seguretat”. En aquest cas, els treballs s’ha dut a terme en el temps previst i ara s’estan ultimant els tràmits administratius corresponents. “S’ha de recepcionar formalment quan es considera que tot està acabat, i això està programat per d’aquí a uns dies. Per a qualsevol obra s’ha de certificar que està tot correcte perquè la ciutadania en faci ús amb seguretat”, insisteixen les mateixes fonts.

Satisfacció a mitges

El col·lectiu Sabadell Skatepark, d’usuaris d’aquest equipament, veu el got mig ple. El seu portaveu, Valentín Garrido, confirma que “hi ha hagut un avenç” perquè el nou skatepark està fet de mòduls de formigó, “com la majoria dels que hi ha avui a Espanya i significa que durarà temps i no es deteriorarà com abans”. Però també considera que hi ha poca varietat. “Un skatepark avui en dia contempla les dues modalitats de rampa (park) i street, i aquest només està enfocat a l’street. Hi ha molts usuaris insatisfets que consideren que això no és una bona feina. Les expectatives no s’han assolit”, remarca. Una altra qüestió que tenen en compte els patinadors és que les noves rampes són bastant més baixes que les anteriors, la qual cosa fa que el nivell també sigui menor. En aquests primers dies ja han aparegut les pintades – signatures d’alguns usuaris.

Un altre usuari de l’equipament valora que “hi ha moltes caixes i baranes, però falten rampes per volar”. “Està ben construït, les barres estan molt bé i està molt ben organitzat. Tot i així, està molt bé, la veritat”. “Està molt bé i és molt divertit, però sent Sabadell tan gran, podria tenir un skatepark bastant millor”, expliquen altres usuaris que aquests dies ja han fet els primers salts a l’equipament reformat.

Les obres de reforma de l’skatepark també inclouen l’arranjament i millora del camí d’accés des de la plaça de Matagalpa. La zona de bicitrial es tancarà amb una barana de fusta i, alhora, es plantaran arbusts i gespa d’hidrosembra al talús del passeig d’Aragó.