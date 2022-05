La confiança empresarial pateix una lleu frenada

L’índex de confiança empresarial per al segon trimestre del 2022 en l’empresariat de Sabadell i dels seus municipis propers reflecteix una lleu baixada del 7,2% trimestral. Els resultats de l’enquesta de Confiança i Clima Empresarial, presentats per l’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants, amb la col·laboració del CIESC, apunten, doncs, que perd una mica de força respecte al primer trimestre del 2022, així com l’últim trimestre del 2021.

Així mateix, la variació interanual passa del +18,7% al +2,8%, a causa sobretot de la progressiva normalització de l’activitat econòmica de l’any 2021, un cop superada la pitjor part de la pandèmia. També ha influït, segons l’informe, la incertesa en la conjuntura econòmica provocada per la inflació, l’augment dels costos energètics i de les matèries primeres, la manca de subministraments i la guerra d’Ucraïna. Ara mateix, l’índex de confiança empresarial se situa en els 126,3 punts, 9,8 punts per sota del registre anterior i inferior també als que s’assolien durant els trimestres d’abans de l’arribada de la Covid-19.

Dinàmica negatica de la marxa de negoci

El primer trimestre de 2022 la marxa del negoci ha registrat una dinàmica negativa segons les valoracions empresarials de l’enquesta: el saldo per al conjunt de sectors es situa en -1,4 punts, amb una caiguda de 13,2 punts respecte de l’enquesta anterior.

Pel que fa als sectors, cal destacar la frenada del comerç, perquè d’un saldo positiu de 23,7 punts es passa ara a un de negatiu d’1,7 punts (davallada de 25,3 punts). A la indústria i construcció el retrocés del saldo és de 12,2 i se situa en -3,4, a causa de la reducció de les respostes positives. Tanmateix, a la resta de serveis (hostaleria i d’altres serveis) el saldo es manté positiu (+2,3), ja que encara es nota la progressiva reactivació després de la Covid, tot i que també és inferior al del trimestre anterior (+8,4).

Per la seva banda, les expectatives empresarials de la marxa del negoci per al segon trimestre de 2022 confirmen la previsió de persistència de l’evolució negativa amb un saldo de -8,8 punts per al conjunt de sectors. Les respostes optimistes baixen 7,7 punts i les pessimistes augmenten en 9,2. El saldo retrocediria 16,9 punts. Els indicadors també mostren que l’evolució del nombre d’ocupats manté el saldo positiu, però segueix la seva disminució: havíem passat de +10,4 a +7,7 i ara es redueix a +5,2 punts.