Les mascaretes ja no tenen sortida a les farmàcies de Sabadell

L’ús de mascaretes al carrer és ara quasi anecdòtic. Una mica més habitual és veure com, a les portes d’un establiment, la gent encara busca la seva mascareta abans d’entrar a comprar. Però continua sent una minoria. Fa tot just un mes que s’acabava l’obligatorietat de dur mascareta als interiors, trets de casos comptats. Les farmàcies han viscut de primera mà aquest canvi d’hàbit, que s’ha vist especialment reflectit en la davallada de vendes de tapaboques: “La demanda ha caigut en picat”, coincideixen diversos farmacèutics de la ciutat entrevistats.

Si bé aquestes vendes són ara residuals, la demanda de tests ràpids d’antígens s’ha disparat en les últimes setmanes. Meritxell Blanchart, delegada del Col·legi de Farmacèutics al Vallès Occidental, sosté que ara “els símptomes són molt lleus, però els contagis continuen molt presents”.

A la seva farmàcia va vendre 150 mascaretes el gener de 2022. Ara en ven menys de la meitat: a l’abril, se’n van endur només 60. Una tendència que es repeteix a la resta de farmàcies de Sabadell. “Ara venem poques, i cada cop menys”, apunta Susa González, farmacèutica d’un establiment de Campoamor.

Hi coincideix Carles Ferrer, des de la farmàcia del carrer de Reis Catòlics: “Les vendes van molt fluixes, van repuntar amb les festes i des de gener van tornar a baixar”. Des que no són d’ús obligatori als interiors, a la farmàcia de Ferrer ja no en venen ni un terç. I poden trobar mascaretes més econòmiques, davant la caiguda de la demanda.

Quirúrgiques, les preferides

Les quirúrgiques són estrella en el mercat. Si bé durant la pandèmia les mascaretes FFP2 van tenir una forta demanda, ara el seu ús és poc habitual. Les mascaretes usuals (quirúrgiques) tenen una homologació curta, que canvia d’hores a dies segons el fabricant i són d’un sol ús. A banda, no protegeixen qui la porta, sinó que evita contagiar a tercers. En canvi, la FFP2 té una eficàcia d’autoprotecció del 98%.

“De quirúrgiques encara en venem perquè són obligatòries en hospitals i transport públic”, apunta Ferrer. Tot i això, les FFP2 s’han quedat sense públic, tret d’una part de clientela molt puntual que sempre ha fet ús d’aquest tipus de protecció. Hi coincideix Blanchart, que també apunta que “s’ha diversificat molt la venda” i molts clients opten per adquirir aquests productes sanitaris a supermercats o altres punts de venda.

Més contagis al carrer

Menys mascaretes, però més tests d’antígens. Les farmàcies han detectat també un repunt dels contagis i contactes de positius al carrer, una realitat més lleu que durant els pitjors mesos de la pandèmia i que no acaba arribant a les habitacions de l’hospital Taulí.

En el cas de la farmàcia Blanchart, des de l’inici de maig ja han venut més test d’antígens (142) que durant tot el mes anterior (114). Al gener, se’n van vendre més de 200. En Carles Ferrer assegura que ara és quan més proves estan venent, només per darrere de les festes de Nadal.

Al Taulí, virus sota control

Els contagis al carrer no arriben de gravetat a l’Hospital Taulí. Així ho ha explicat el cap de Malalties Infeccioses de l’hospital sabadellenc, Manel Cervantes, al Diari, que sosté que “la Covid ara no és el motiu d’ingrés” i que treure’s les mascaretes a interiors no s’ha traduït en un repunt dels casos. Dels 54 pacients Covid ingressats a planta i els 8 a l’UCI, el virus no és la causa de la seva hospitalització, sinó “un afegit”.

En aquest sentit, l’infectòleg ha posat sobre la taula que la pandèmia està “sota control” i ara s’estudien els casos greus i també es prenen mostres dels que no ho són. “Al Taulí ningú no mor només per Covid, sinó que és un a més a més d’altres patologies prèvies”, assegura Cervantes.

Les excepcions de la mascareta

El passat 20 d’abril acabava l’obligatorietat de dur mascareta en interiors, amb algunes excepcions. Entre aquestes, els transports, on continua sent obligatòria en avions, trens i autobusos, així com transports públics de viatgers i els espais tancats de bucs i embarcacions on no es pugui mantenir la distància de seguretat. No és obligatòria en andanes i estacions de viatgers. També l’han de mantenir treballadors i visitants de residències i centres sociosanitaris en zones compartides, però no els residents.

D’altra banda, continua sent obligatòria en centres, serveis i establiments sanitaris, com poden ser els hospitals o les farmàcies. Tot i que s’elimina l’obligatorietat de manera general, el reial decret recomana el seu ús per a les persones vulnerables, així com en els espais tancats d’ús públic on les persones hi són durant un temps perllongat, en esdeveniments multitudinaris o en trobades privades segons la vulnerabilitat de les persones.