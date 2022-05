Passeig nocturn per la Rambla

Igual, més o menys coneguda que el Passeig, la Rambla és un dels símbols d’identitat de la ciutat de Sabadell. Un espai ple d’edificis singulars, alguns encara presents com l’hotel Espanya (cantonada Sant Pere), l’antiga estació d’FGC o la casa Gorina.



I també és un lloc ple de records d’allò que generacions i generacions de Sabadell hi han viscut. Patrimoni, material i immaterial, que dona sentit a tots els carrers i que pren una altra dimensió en funció del moment en què ens el mirem. Perquè no és el mateix l’ambient dels caps de setmana que un dijous, el dia de Nadal o el de Reis. I, ni de bon tros, és similar durant el dia i la nit, com reflecteix aquesta fotografia de Josep Cruz.

El sabadellenc explica que “això és el que passa quan passeges per la nostra ciutat a dos quarts de quatre de la matinada”, que trobes una Rambla deserta on “pots caminar tranquil·lament pel mig de la calçada”. Això sí, sense despistar-se gaire que els vehicles elèctrics –i no tant– no fan gaire soroll i ens els podem trobar a sobre!