Munitis no vol sentir a parlar de “números ni calculadores”

En la prèvia de la darrera sortida en la competició domèstica del Centre d’Esports Sabadell, el tècnic Pedro Munitis no ha volgut canviar el discurs des que va aterrar a la Nova Creu Alta. Ni ara, quan el ‘play-off’ està més a prop que mai: “No ha canviat res en la nostra manera de treballar. Només ens hem enfocat amb allò que ens podem trobar. No soc molt de fer números. Serà un partit molt complicat davant un equip que en els darrers nou partits a Linarejos n’ha guanyat set i n’ha empatat dos. Arribem en un bon moment”, ha assegurat el tècnic arlequinat.

Independentment del resultat d’aquest cap de setmana, Munitis ha volgut treure pressió als seus jugadors recordant que “arribarem a la darrera jornada amb opcions. Només volem treure els tres punts i ja hi haurà temps de treure la calculadora. En la prèvia i durant el partit ja tenim suficient feina amb el partit”. La visita a Linarejos, sota unes temperatures que podrien fregar els 40 graus, comptarà amb el retorn del màxim golejador Jacobo González, però amb el dubte d’Aarón Rey, qui ahir dijous no es va entrenar per unes molèsties. No obstant això, Munitis ha assegurat que el jove jugador gallec viatjarà amb l’equip i inclús podria entrar a l’onze titular: “Va ser un tema de precaució. Veurem com va evolucionant, però avui ja es trobava millor. D’aquí al partit valorarem si comencem o no amb ell”.

Sobre el Linares, Munitis no ha reparat en elogis del que assegura que si hi ha algun conjunt que representi millor el què és un equip és el Linares: “Remenen molt bé la pilota i saben reconèixer espais en posicions més avançades. Sense tenir grans individualitats, però amb un gran entrenador, cada jugador sap el seu rol i ho executa a la perfecció. Intueixo un partit llarg, molt igualat, amb petits detalls que decantin la balança cap a un costat o altre”.