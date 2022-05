La Festa Major de La Creu Alta torna amb força

La que és considerada la festa major petita de la ciutat cada cop és més a prop. Parlem de la festa major del barri de La Creu Alta, una de les celebracions populars més destacades de la ciutat, que després de dos anys marcats per la Covid-19 recuperarà la plena normalitat els propers 3,4 i 5 de juny. Una bona mostra d’aquesta tornada són els més de 100 actes i activitats previstos per la cita.

“Aquest 2022 per fi tornem a tenir una gran festa major”, ha destacat Ruben Cantó, president de l’Associació de Veïns de La Creu Alta. A més a més, també ha explicat que la festa comptarà amb una prèvia d’exposicions i jocs alterns.

Una nova batalla de llamps i trons

La coordinadora jove del barri, Llamps i Trons, s’ha mostrat satisfeta per poder recuperar la tradicional guerra així com les seves activitats puntuables de sempre, el correbars, les activitats esportives a l’aire lliure i els concerts nocturns. “Volem crear espais d’oci alternatius pel jovent, però també oferir activitats variades i intergeneracionals”, ha afirmat Ivet Fochs, dels trons. Algunes de les activitats, com el conegut concurs d’Instagram, se celebraran des del 31 de maig.

“El dijous 2 tindrem una prova sorpresa, però encara no podem donar massa pistes”, ha desvelat l’Agnès Gàmiz, dels llamps.

Tallaret d’honor

El premi, atorgat per l’associació de veïns, d’enguany serà per Joan Capell Segura, exnadador del Club Natació Sabadell que compta amb rècords de natació europeus. “Té molts rècords i trofeus a més de ser un gran col·laborador nostre de fa molts anys. És una gran persona del barri i sempre n’ha defensat els seus valors”, ha afegit el Ruben.

Punt lila

Una de les novetats de l’edició serà el punt lila, que es podrà trobar durant els concerts del divendres i dissabte de les 21 a les 3h de la matinada. Cúrcuma en serà l’entitat encarregada.

La nova cita de la Festa Major de La Creu Alta servirà per celebrar el sopar del 250è aniversari del barri, després d’haver-se enrederit per la pandèmia. També s’aprofitarà per commemorar el 125è aniversari de la festa, una de les més esperades al barri i la ciutat.