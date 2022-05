El Can Rull derrota al Calaf i aconsegueix la permanència (1-0)

Objectiu aconseguit. El Can Rull continuarà a Segona Catalana la temporada següent. Després de derrotar per la mínima al Calaf, malgrat una infinitat d’ocasions desaprofitades per a convertir més gols, el conjunt dirigit per “Numosky” ha aconseguit la permanència i s’assegura la salvació.

El partit ha tingut un sol color. L’equip sabadellenc ha dominat a un fluix Calaf durant els 90’ i ha gaudit de moltes ocasions perquè l’assumpte finalitzi tractant-se d’una golejada. No obstant això, no ha pogut materialitzar i tan sols ha acabat obtenint un 1-0, que igualment és suficient. El gol ha estat d’Alejandro Mallen als 52’, després d’una gran jugada per banda esquerra de Marc Suárez.

La dinàmica del partit ha estat en tot moment la mateixa; el Can Rull amb la possessió en un bloc ben sòlid a la meitat del camp, que ha buscat permanentment l’esquena de la defensa rival, amb Soto com a protagonista. El Calaf no ha pogut fer més que intentar defensar-se i, per això, ha tingut molt poques ocasions per a igualar el partit.

Amb aquest gran resultat, el Can Rull obté els tres punts més importants de la temporada, confirmant la seva salvació, sense haver d’esperar resultats de la jornada 30, en la qual justament tindrà descans.

