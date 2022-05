Univers Playmobil a la Fira Sabadell

Gairebé tothom coneix els playmobils. Per diverses generacions de petits i no tan petits els populars clics, d’origen alemany, han estat els seus companys d’aventura o objectes de col·lecció durant molts anys. Per a tots ells, la 9a Fira del Clic celebrada al recinte de la Fira Sabadell ha estat una bona oportunitat de veure i comprar les seves joguines preferides.

Enguany s’han presentat 13 diorames de mida XXL amb temàtiques tan variades com Indiana Jones, els anys 80, el Senyor dels Anells o el Carnestoltes de Rio. Tot en un espai de 300m2 ple de representacions i paradetes on comprar objectes del món Playmobil. Cada diorama està protegit per una vitrina, tot per assegurar-ne la preservació i evitar que ningú s’emporti res, a més també s’hi podia trobar una breu explicació del que es representava.

“Hi havia cua de bon inici i ens ha sorprès, estem a l’expectativa, però esperem que vingui força gent”, ha explicat Ana Santander, responsable de producció.

La varietat de diorames i detalls ha sorprès a tots els visitants, que a més podien seguir el repte del Buscaclick, que consisteix a descobrir personatges amagats a les exposicions. Per aquesta edició calia trobar clicks que portessin barretina.

La 9a edició ha comptat també amb tallers pels més petits, activitats i la projecció de la pel·lícula Playmobil. També s’ha volgut homenatjar als membres dels serveis essencials durant la Covid-19 amb el cartell d’enguany.

