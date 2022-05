Engegar la maquinària

[Per Josep Mercadé, periodista]

Ara que falta un any per a les eleccions municipals la percepció és que aquest mandat haurà passat volant. Els més de dos anys de pandèmia han fet dirigir molts esforços a cobrir necessitats bàsiques que no formaven part del programa electoral de 2019. Quan la maquinària es torna a posar en marxa, de cara al darrer diumenge del mes de maig de 2023, comencen les corredisses.

El temps que falta per les municipals cada formació política el farà servir per posicionar-se davant d’un electorat que, pel que s’ha anat veient, cada cop està més fragmentat. Sempre s’ha dit que les eleccions locals mantenen una dinàmica pròpia que difereix del que passa en altres àmbits. En aquests moments, no sé si aquesta premissa es mantindrà així d’aquí a un any.

A banda de les incògnites que, en clau de ciutat, generen aquests comicis no es podrà defugir la realitat que hem viscut aquests darrers dos anys marcats per la pandèmia. El que el 2019 eren prioritats potser en aquests moments no ho seran tant i, en canvi, n’hi haurà d’altres que ocuparan posicions més preferents.

Malgrat l’estressant tornada a la normalitat, que ens imbueix en una hiperactivitat per recuperar el temps perdut, no podem deixar de banda els canvis que l’experiència viscuda poden fer variar les preferències de cara al futur. Necessitem ciutats més habitables i més saludables. En això hi estaríem gairebé tots d’acord. El procediment per com aconseguir-ho és el que pot marcar la diferència entre les propostes que es sotmetin a la consideració dels electors el maig de 2023.

De tota manera necessitem fer front al canvi climàtic des de l’àmbit més proper al ciutadà que és l’ajuntament. A Sabadell, com en altres ciutats de l’entorn metropolità, ja fa temps que es duen a terme accions davant d’aquest repte. Està clar que caldrà cercar consensos que permetin navegar en la mateixa direcció. Episodis com el que hem viscut aquests dies, amb unes temperatures al mes de maig que han batut rècords, ens ha de fer pensar que no s’hi val a badar.

Quan s’acosten unes eleccions municipals gairebé sempre surt a la palestra el projecte de ciutat, un concepte sovint massa gastat. Ara que falta un any, val més no fer volar coloms amb grans projectes i tocar més de peus a terra amb propostes que permetin que Sabadell i els municipis del seu entorn siguin uns bons llocs per viure. El concepte pot semblar simplista, però segur que la maquinària electoral li acabarà donant un sentit.