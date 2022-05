Són dies vibrants a Sabadell per als amants dels festivals de música. Sense temps a pair la ressaca de l’Embassa’t, que va sumar 5.000 assistents en quatre dies, el festival Observa arrenca el 26 de maig i programarà actuacions a l’amfiteatre del Parc de Catalunya fins al 19 de juny, els dijous, divendres, dissabtes i diumenges. Segons l’organització, ja s’han venut un 30% de les entrades, que oscil·larien entorn de les 15.000.

Sens dubte, la gran sorpresa del festival ha estat la gratuïtat del concert del 4 de juny de Catarres i The Tyets. Ha estat anunciada a la presentació del festival, aquest dimarts al migdia a l’amfiteatre del Parc de Catalunya, on hi haurà aforament per a 3.000 persones a cada actuació.

“L’entorn és meravellós. Durant l’Embassa’t altres promotors i artistes se n’han enamorat”, ha ressaltat el director del Festival Observa, José Luís Castet. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha mostrat satisfacció pel format de la iniciativa, que compta amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament: “Aquest format de col·laboració publicoprivada ens agrada molt”. També ha recalcat la importància de “recuperar l’espai del Parc de Catalunya per a fer música en viu”.

El portaveu de Junts per Sabadell i responsable del programa Projecció de Ciutadania i Turisme de l’Ajuntament, Lluís Matas, ha estat l’encarregat d’anunciar la gratuïtat del concert dels Catarres, que han estat presents a la roda de premsa. Sobre l’impacte del festival, ha celebrat que situï culturalment Sabadell en el mapa i que tingui impacte econòmic en l’hostaleria i la restauració de la ciutat.

“Tenim molta connexió amb Sabadell”, ha comentat la veu de Catarres, Èric Vergés. S’ha mostrat satisfet de poder “transformar l’espai en una festa popular”. “És on ens sentim molt còmodes”, ha afegit.

La primera edició del festival s’estrenarà amb artistes de renom. Hi passaran M Clan (28 de maig), Don Patricio (10 de juny), Joan Dausà (11 de juny), la Casa Azul (17 de juny) o Rosario Flores (18 de juny).

Aquest dijous, l’arrencada del festival anirà de la mà del grup tribut ABBA The New Experience, a les 20.30 h. Divendres actuarà SFDK i Rapsusklei (21h) i dissabte M Clan (22h). Diumenge hi haurà Reggae per a Xics (18h).

A banda de Catarres i The Tyets, les entrades per a dos dels concerts infantils també seran gratuïtes: la doble funció programada per l’Ajuntamnet de Dàmaris, el 12 de juny a les 11h i a les 18h, i l’espectacle de Lali Begood, el 19 de juny a les 18 h.

Queixes veïnals per al soroll

“Estem dins de normativa acústica. En qualsevol cas, hem ajustat l’equip de so i no hi haurà molèsties als veïns”, ha aclarit Castet en la presentació, en referència a algunes de les queixes veïnals pel soroll de l’Embassa’t durant la setmana passada.

Farrés ha assegurat que els organitzadors han preparat el festival amb la “voluntat de molestar el mínim possible”, tot i que ha demanat comprensió.

Els concerts de dijous acabaran a les 00h i els de divendres, dissabtes i diumenges, a la 1h.

Per altra banda, com a reacció a la presentació, el grup municipal de la Crida ha demanat que es reservin entrades a entitats amb persones amb dificultats econòmiques i punts liles, entre altres mesures.