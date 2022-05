CE Sabadell: prop de 3.000 entrades venudes i desestimat el recurs de l’Algesires

Màxima expectació. Va agafant cos la possibilitat de veure una Nova Creu Alta gairebé plena aquest dissabte (18.30 h) en el decisiu duel Sabadell-Algesires per decidir una plaça de play-off. El ritme de venda continua sent altíssim i la jornada d’aquest dijous acabarà arribant a les 3.000 entrades venudes al públic. De fet, en algunes ubicacions ja comença a ser difícil: en queden menys de 20 a Tribuna alta i menys de 400 per la zona de Preferència.

Tenint en compte que el club va oficialitzar la xifra de 5.000 socis aquesta temporada, si no fallen tot apunta a una entrada de gala. A més, el mateix dissabte es podran adquirir localitats a les taquilles de la Nova Creu Alta. L’ambient serà espectacular, això està garantit. L’última vegada que s’ha vist ple a vessar l’Estadi va ser en l’anada del play-off davant l’Eibar de la temporada 2010/11.

Desestimat

D’altra banda, el Jutge Únic de Competició de la RFEF ha desestimat la denúncia per presumpta alineació indeguda del RM Castilla en l’últim partit disputat al Nuevo Mirador. El club gadità ha anunciat que presentarà un recurs al Comitè d’Apel·lació -difícilment canviarà la resolució- i està disposat a arribar a les últimes instàncies si fos necessari. Aquesta primera resolució del Jutge Únic confirma les previsions i tot fa pensar que el recurs tindrà escàs recorregut.

D’aquesta manera, la situació continua sent la mateixa. El Sabadell manté l’avantatge de dos punts sobre l’Algesires i depèn d’ell mateix per mantenir la quarta posició de play-off. La victòria li assegura i amb l’empat ja necessitaria l’ensopegada d’almenys dos dels altres tres equips implicats (Nàstic, Linares, At. Balears). Els partits claus seran els següents: Sabadell-Algesires; Alcoià-Gimnàstic; Sevilla At.-Linares i San Fernando-At. Balears. Excepte l’Alcoià, que ja ho té tot fet, els altres equips es juguen la permanència i hauran de sortir a sumar.