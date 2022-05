Enrenou als rivals directes del Sabadell: recurs de l’Algesires i relleu tècnic a Balears

El compte enrere cap a la decisiva última jornada que decidirà les dues places pendents del play-off ha començat. Dos dels rivals directes del Sabadell han viscut unes hores molt mogudes als despatxos mentre la tranquil·litat domina l’actualitat arlequinada. En l’àmbit esportiu, la principal incògnita se centra en els substituts dels laterals Joseba Muguruza, sancionat, i Diego Caballo, lesionat i pendent de les proves mèdiques per conèixer el seu abast definitiu.

L’Algesires ha confirmat el seu recurs al Comitè de Competició per la presumpta alineació indeguda del RM Castilla. El club gadità manté que el filial blanc va tenir només 6 fitxes del primer equip (la resta eren juvenils) després de la segona expulsió. De totes maneres, no és el mateix antecedent del Castelló-Vila-real B, partit en el qual el conjunt castellonenc es va veure penalitzat per tres expulsions sense possibilitat de canvis. Al Nuevo Mirador, el Madrid-Castilla va fer un canvi segons abans que el futbolista expulsat es retirés del terreny de joc i, per tant, no es va disputar cap minut amb només 6 fitxes.

El Jutge Únic del Comitè de Competició haurà de decidir -probablement aquest dimecres- i després hi haurà marge per la possible Apel·lació. Tot apunta que el recurs no tindrà recorregut, però cal esperar. En cas que fos admès, la situació faria un tomb espectacular i l’Algesires quedaria igualat a 58 punts amb el Sabadell i Nàstic abans de disputar-se l’última jornada.

D’altra banda, l’At. Balears ha decidit canviar d’entrenador després de l’ensopegada davant l’At. Sanluqueño: Eloy Jiménez, que ja era el segon tècnic de la temporada, ha estat destituït de manera fulminant i en l’última jornada estaran a la banqueta l’actual director esportiu i exentrenador del Cornellà i el mateix At. Balears, Jordi Roger, fent tàndem amb l’exjugador balearico, Joan Vich. El conjunt palmesà es jugarà les seves opcions a la Ciutat Esportiva Jesús Navas davant el filial sevillista, que es juga la permanència.

Ple a la Nova Creu Alta?

L’expectació continua creixent a la nostra ciutat. La demanda d’entrades ja supera el mig miler i se suposa que a finals de setmana el ritme augmentarà de manera considerable. Sembla difícil arribar a un ple absolut -gairebé 12.000 espectadors-, però està assegurada una gran entrada, amb un ambient excepcional. Cal recordar que l’última vegada que es va omplir l’Estadi va ser en el duel d’anada del play-off de la temporada 2010/11 davant l’Eibar. Curiosament, el Sabadell-Algesires coincidirà amb la data (28 maig) de l’ascens arlequinat a Ipurúa. Ara ja fa onze anys.