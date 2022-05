Les 3.000 entrades gratuïtes per al concert de Catarres i The Tyets al Festival Observa de Sabadell s’han esgotat, en menys de dos dies. És el primer sold out de la cita, que arrenca aquest dijous amb el concert tribut d’ABBA The New Experience i que atraurà grans artistes a l’amfiteatre del Parc de Catalunya els dijous, divendres, dissabtes i diumenges fins al 19 de juny.

Per sorpresa, l’organització del festival i l’Ajuntament de Sabadell van anunciar que el concert de Catarres seria gratuït. Segons la direcció de l’Observa, es va donar prioritat per aconseguir l’entrada gratuïta al mig miler de persones que ja l’havien comprat. També van anunciar que se’ls retornarien els diners.

La primera edició del festival s’estrenarà amb artistes de renom. Hi passaran M Clan (28 de maig), Don Patricio (10 de juny), Joan Dausà (11 de juny), la Casa Azul (17 de juny) o Rosario Flores (18 de juny).

Aquest dijous, l’arrencada del festival anirà de la mà del grup tribut ABBA The New Experience, a les 20.30 h. Divendres actuarà SFDK i Rapsusklei (21h) i dissabte M Clan (22h). Diumenge hi haurà Reggae per a Xics (18h).

A banda de Catarres i The Tyets, les entrades per a dos dels concerts infantils també seran gratuïtes: la doble funció programada per l’Ajuntamnet de Dàmaris, el 12 de juny a les 11h i a les 18h, i l’espectacle de Lali Begood, el 19 de juny a les 18 h.