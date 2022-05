La Generalitat preveu que la T-Mobilitat estigui en marxa a Sabadell a finals del 2024

El Govern ha fet un nou pronòstic amb la T-Mobilitat i preveu que estigui totalment operativa a Sabadell i tot Catalunya “a finals del 2024“. Per fer-ho possible, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori va licitar divendres passat per un import de 21,6 milions d’euros les màquines validadores de la T-Mobilitat que s’hauran d’instal·lar a busos interurbans, busos urbans, estacions de Rodalies i estacions d’FGC d’arreu de Catalunya.

“El nou títol de transport ja està en marxa als 36 municipis de l’AMB i calculem que les set corones metropolitanes funcionin amb la T-Mobilitat a finals del 2022 o principis del 2023”, ha precisat el secretari general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font.

Fi de les targetes de cartró sense xip: del 2023

“Cap a la tardor del 2023 serà el torn de fer l’apagada analògica i acabar amb les clàssiques targetes de cartró sense xip, i uns dos o tres mesos després deixar de banda les corones i començar amb el sistema de pagament per quilòmetre”, ha continuat Font, en una trobada informativa per explicar els nous terminis del desplegament de la T-Mobilitat, que acumula un retard de més de sis anys (estava previst que entrés en funcionament el 2016).

“La revolució és que la gent deixarà de pagar per corones i pagarà per quilòmetres recorreguts, amb bonificacions per llargada del trajecte (serà més econòmic en proporció un Portbou-Amposta que un Girona-Figueres) i per a usuaris habituals”, ha recalcat el secretari general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori.