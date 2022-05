Tres nits han estat suficients perquè els veïns de la zona diguin prou. L’obertura d’un nou local nocturn al polígon de Can Casablanques, el Blau, ha generat molèsties als residents de l’entorn i ja hi ha queixes per soroll i cridòries, botellons i fins i tot senyals de trànsit i retrovisors trencats. A més, l’establiment no té llicència de discoteca i opera com a cafè-teatre, que permet obrir durant la nit però prohibeix acollir pista de ball.

La Federació d’Associacions de Veïns de Sant Quirze (FAVSQ) ha fet arribar a la policia diferents fotografies i vídeos, penjats per clients a Instagram, que demostrarien que el local incompleix la llicència de cafè-teatre. Diari de Sabadell hi ha tingut accés. “Estan fent activitat de discoteca, però il·legalment: gent ballant, gogós, discjòqueis… L’Ajuntament ha d’actuar amb celeritat per evitar més molèsties”, denuncia un dels veïns que formen part de l’entitat.

El Pla Urbanístic de 2021 de Sant Quirze no permet l’obertura de cap discoteca a la zona. Tanmateix, Blau es va inaugurar el 14 de maig amb la llicència de cafè-teatre que tenia el local que hi havia abans a la seva ubicació, al carrer de la Cerdanya. Dos dies abans de l’obertura, l’Ajuntament de Sant Quirze comunicava que faria “un control i inspecció perquè complissin les normes”.

La direcció de la discoteca, en declaracions al Diari de Sabadell, es comprometia a “complir al peu de la lletra la normativa” de cafè-teatre i aclaria que, en lloc de pista de ball, oferirien actuacions musicals d’artistes de renom i locals, monòlegs, espectacles de ball o d’acrobàcies.

La FAVSQ ha convocat aquest dissabte una concentració per tallar el carrer de la Cerdanya, on està ubicat el local, per protestar per la situació, des de les 23.30h fins a la 1h.

A Sant Quirze s’acumulen dos problemes amb l’oci nocturn, ja que la discoteca Waka Sabadell, al seu terme municipal, ha estat a l’ull de l’huracà per múltiples polèmiques, com agressions del personal –algunes presumptament racistes–, violacions o apunyalaments.