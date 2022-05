Taules VIP, reggaeton, house i hits, espectacles, artistes i discjòqueis. Des de les 23 h fins a les 5h. Un nou local d’oci publicita la seva obertura a Sant Quirze del Vallès amb tots els ingredients per ser una discoteca, tot i que en cap publicació hi apareix aquest terme, ni es defineixen enlloc així. Es tracta de Blau, al carrer de la Cerdanya, al polígon de Can Casablanques, que des de l’1 de maig anuncia “una gran inauguració” el dissabte 14 de maig.

A menys de 24 hores de l’obertura, l’Ajuntament de Sant Quirze ha deixat clar que no ha atorgat cap llicència per a l’obertura d’una discoteca. De fet, no es donen nous permisos per inaugurar-ne des de fa 13 mesos i tenen previst que la llicència del problemàtic local Waka Sabadell caduqui el 2026. Aleshores, tenen la intenció que no hi pugui haver cap discoteca al municipi.

És per això que, en les darreres setmanes, l’Ajuntament va denegar als responsables del local un canvi de titularitat per operar com a discoteca. Però les intencions de Blau són obrir, tal com mantenen a les xarxes socials. L’establiment pot fer-ho, ja que disposa d’una antiga llicència de cafè-teatre atorgada anys enrere al local del carrer de la Cerdanya. Ara bé, només permetria actuacions en directe amb el públic assegut, sense sala de ball, segons sostenen fonts municipals.

L’Ajuntament de Sant Quirze ha comunicat que farà “un control d’inspecció per tal que compleixin la normativa a tots els nivells”. Amb una llicència de cafè-teatre, segons fonts consultades, l’ordre de la Generalitat permet obrir els divendres, els dissabtes i les vigílies de festius fins a les 5h. El nou local té intencions d’obrir divendres i dissabtes, des de les 23h fins a les 5h, i es plantegen obrir alguns diumenges, des de les 17h fins a les 22h.

Preocupació a Junts

“Al polígon de Can Casablanques no estan permeses ni les discoteques, ni les sales de ball, ni les sales de festes amb espectacle”, denuncia la portaveu de Junts per Catalunya Sant Quirze, Míriam Casaramona.

Va ser el grup municipal que va expressar preocupació per la difusió que s’estava fent de la inauguració del local, que no encaixa amb l’ordenament urbanístic del municipi. Sobre la possibilitat que el local operi com a discoteca gràcies a una llicència alternativa, expressa que cal vigilar “si fan passar bou per bèstia grossa” al govern municipal.