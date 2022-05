L’OAR Gràcia Sabadell es jugarà l’ascens davant l’Ikasa madrileny

Impactant. Així està sent l’actuació de l’OAR Gràcia Sabadell a la fase d’ascens a Plata que disputa a Eibar. Després de superar l’amfitrió en la jornada inaugural amb una gran remuntada (30-34), en el segon partit ha repetit gairebé el guió superant el CB Santoña per cinc gols de diferència (24-29). Ara depén d’ell mateix per acabar primer de grup i assolir l’ascens: serà aquest diumenge en una autèntica final contra l’Ikasa madrileny, que també ha guanyat els seus dos partits. L’empat, però, afavoriria al conjunt gracienc per millor average golejador general.

El partit ha tingut un guió semblant al de divendres, amb una primera part igualada i molt dura per l’agressiu joc de contactes defensius del Santoña, amb jugadors de més alçada i corpulència. S’ha arribat al descans amb mínim avantatge pel conjunt càntabre (14-13).

Com a passar davant l’Eibar, el conjunt gracienc no ha estat encertat a l’inici de la represa i el partit se li ha complicat amb un advers 18-15. La igualtat ha tornat a l’equador d’aquesta segona meitat (21-21). Tot podia passar. Les rotacions efectuades pel tècnic Cesc Borrell ha tornat a fer el seu efecte i el Gràcia ha començat la fase pletòrica de final de partit en què l’incansable treball col·lectiu en defensa i les aturades de Joan Leon, combinades amb l’encert en les possessions han acabat destrossant el Santoña. Els últims minuts han estat un autèntic festival sabadellenc, fins a culminar amb el 24-29 que desfermat l’eufòria entre la cinquantena de seguidors verd-i-blancs a la graderia, que estan gaudint de valent.

Final davant l’Ikasa

L’Ikasa, per la seva banda, s’ha imposat per 24-29 a l’Eibar i, per tant, manté intactes les seves possibilitats d’ascens. Serà un rival molt complicat per l’OAR, amb un estil de joc semblant. La condició física pot ser fonamental. Passi el que passi, l’OAR Gràcia podrà sortir amb el cap ben alt del País Basc. Si posa la cirereta, la festa serà completa. Almenys sobre la pista. Després ja veurem als despatxos. La cita és aquest diumenge a les 10.30 hores al pavelló d’Ipurúa. Si fa onze anys, el Centre d’Esports va aconseguir l’ascens a Segona A a pocs metres d’aquest escenari, ara pot ser el torn de l’històric club gracienc.