Remuntada per continuar somniant

Triomf imponent. L’OAR Gràcia ha emmudit el poliesportiu Ipurua en superar per 30 a 34 l’amfitrió Eibar Eskubaloia en una gran actuació dels jugadors de Cesc Borell.

La victòria, però, no ha estat gens fàcil, ans al contrari. Ha tocat remar. I de valent. A excepció del momentani 2 a 2, obra de Nil Montserrat, un dels grans protagonistes en l’atac gracienc, els sabadellencs han anat a remolc durant més de vint-i-set minuts. És cert que fins al minut 20 la diferència no era superior als tres gols, però la sensació, fins aleshores, és que cada vegada que els Quim Vaillo, Bernat Correro o ‘Tonchi’ Vázquez aconseguien apropar-se al marcador, els amfitrions sempre han trobat la manera de mantenir l’avantatge al marcador. Però un cop s’ha entrat en els darrers deu minuts, i quan pitjor ho estava passant l’OAR Gràcia (14-11), el guió del partitha canviast radicalment: dels quatre gols de desavantatge s’ha passat 15-14, gràcies, en bona part, a la bona actuació de Pau Hernández sota pals i al temps mort del tècnic sabadellenc, clau per situar-se a només un gol.

Els de Cesc Borrell han tornat al partit. I de quina manera: en dos atacs gairebé consecutius, els sabadellencshan tingut l’oportunitat de marxar als vestidors amb empat al marcador.

Semblava que l’OAR estava en disposició de canviar la tendència del marcador i del partit, però un inici en tromba de l’Eibar Eskubaloia ha tornat a posar un escenari molt complicat per als sabadellencs, en un tancar i obrir d’ulls (21-16). Però tal com ha reconegut el tècnic sabadellenc al final del partit, on l’equip “ha sabut mantenir el cap fred en els moments complicats”, s’ha passat d’un desavantatge de cinc gols a un avantatge d’un gol. Parcial de 2 a 8, en poc menys de vuit minuts per deixar estabornit a l’Eibar Eskubaloia: “A la segona meitat hem pogut imposar el nostre estil de joc per remuntar una situació difícil”. Amb un OAR Gràcia llençat, els sabadellencs no han desaprofitat l’avantatge, mantenint a ratlla en tot moment els locals. Triomf cabdal per agafar el lideratge del grup en una gran actuació coral. El pròxim escull serà aquesta tarda (16.30 h) davant el Santoña, qui avui han perdut en el darrer segon davant l’Ikasa madrileny (27-28). L’ascens, una mica més a prop.