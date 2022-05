FOTOS: M-Clan torna a actuar a Sabadell 21 anys després

El Festival Observa ha celebrat una tercera jornada amb el rock com a protagonista. El conjunt murcià dirigit per Carlos Tarque, l’incombustible vocalista del grup, ha aconseguit crear un gran ambient al recinte de l’amfiteatre del Parc Catalunya amb cançons tan mítiques com la popular Carolina.

L’actuació d’aquest dissabte ha suposat la segona que realitza M-Clan a Sabadell després de la seva primera visita durant la festa major del 2001, un dels moments de més èxit del grup.

Per completar el cap de setmana, diumenge hi haurà Reggae per a Xics (18h).

La primera edició del festival portarà altres artistes de renom. Hi passaran Don Patricio (10 de juny), Joan Dausà (11 de juny), la Casa Azul (17 de juny) o Rosario Flores (18 de juny).