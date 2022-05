“Aquest ‘play-off’ ens el sentíem nostre”

L’etapa del tècnic Pedro Munitis al capdavant del CE Sabadell podria haver viscut davant l’Algesires la seva darrera tarda a la banqueta arlequinada. El tècnic càntabre ja es va acomiadar dels jugadors i membres del club abans de marxar, el passat diumenge, cap a Santander per “abraçar els meus fills, que fa dos mesos que no els veig. Els necessito i estic destruït”, tal com va reconèixer en la darrera roda de premsa de la temporada.

Visiblement emocionat, Pedro Munitis va assegurar que “aquest play-off el sentíem nostre” després d’afirmar que “és un dia molt dolorós. Veníem de tan lluny i ho teníem tan a prop, i s’acaba escapant en el darrer moment. És molt difícil de digerir”.

En la mateixa línia, i seguint el mateix patró de totes i cada una de les rodes de premsa des de la seva arribada, el tècnic no va voler buscar excuses i va reconèixer que “sense estar brillants, ni tenint situacions molt clares, ho hem donat tot fins al final, però no ha estat suficient”.

Finalment, va voler agrair públicament el treball dels jugadors, qui només podia tenir “paraules de gratitud”, a l’afició, per “deixar-se fins a la darrera suor de sang” i a l’utiller Jordi Bransuela, l’”ànima” del CE Sabadell.

La ‘victòria’ a Sanlúcar

Si no hi ha un gir de 180 graus, el futur de Munitis estaria lluny de la Nova Creu Alta, tenint present la darrera roda de premsa, però havent acomplert l’objectiu per al qual es va confiar en la seva figura per treure el CE Sabadell de l’atzucac: sacsejar el vestidor i ser un gestor per aconseguir que els jugadors s’alliberessin sobre el terreny de joc.

I aquest pare va començar a seduir el vestidor el mateix vespre a l’hotel de Sanlúcar després de caure a la Copa del Rei davant l’Atletico Sanluqueño. Lluny dels retrets, Munitis va felicitar un per un els jugadors, tot i la derrota.

Setmanes més tard, els Kaxe, Jacobo o Aguza, entre altres, van retornar la confiança del tècnic amb gols i assistències: “és un tècnic que et marca. Des de la seva arribada va ser molt proper, molt humil i va accedir a les nostres necessitats”, va reconèixer Aleix Coch.

El capità arlequinat, juntament amb Néstor Querol, també podrien seguir els mateixos passos del tècnic i posar punt final a cinc i quatre temporades, respectivament, a la Nova Creu Alta.