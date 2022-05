Els alumnes de l’institut Pau Vila s’han trobat que a les notes de final de la tercera avaluació no hi ha comentaris individualitzats sobre algunes de les matèries. Tal com expliquen en una carta enviada a les famílies, es tracta d’una acció simbòlica de l’assemblea de professors del centre educatiu per protestar Els ps.

Amb aquesta acció, el professorat vol desmostrar que, si se suprimís “tota la feina invisibilitzada per una educació de qualitat” al marge de la jornada laboral, “el sistema faria fallida i evidenciaria la gran manca de recursos”.

La protesta fa costat a les quatre jornades de vagues i aturades per part de sindicats educatius. Per al 2 de juny, hi ha prevista una aturada de 8 a 10h i el 9 de juny una darrera vaga.

Entre les demandes de sindicats educatius, que compten amb el suport del professorat del Pau Vila, hi ha la reversió de les retallades i l’augment de la inversió en educació; la disminució del nombre d’alumnes per aula, per poder-los atendre de manera més individualitzada; més recursos materials i personals per a desplegar millor el decret d’inclusió; l’estabilització del personal interí “en frau de llei”; o el blindatge de la immersió lingüística. També lamenten “la inestabilitat i la incertesa” dels nous currículums, que “dificulten molt la tasca pedagògica”.