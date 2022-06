Martí Torra (Llamps i Trons): “La Festa Major de la Creu Alta és una gran cita”

Als carrers de la Creu Alta, la música i la festa farà eco aquest cap de setmana. Comença la festa major petita de la ciutat, amb desenes i desenes d’activitats per a tots els públics, concerts, i el seu segell d’identitat: la tradicional competició entre llamps i trons, que enguany arriba a la seva 18a edició. Des de la Coordinadora Jove de la Creu Alta Llamps i Trons, Martí Torra, ens fa un petit tastet de com serà la festa d’enguany: “Tenim moltes ganes de tornar als carrers”, avança.

250 anys de la Creu Alta, 125a festa major i 18a edició de la competició entre Llamps i Trons. Quines sensacions teniu? En tenim moltes ganes, els anys de la Covid ens va frenar en sec i els actes de l’any passat van quedar molt diluïts. Ens fa molta il·lusió tornar a celebrar-ho com sempre. Ara, ultimant detalls.

Si hi ha una cosa que marca la diferència a la festa de la Creu Alta, és la rivalitat entre Llamps i Trons. Sí, sí [riu]. Sempre ens fem els nostres retrets, des de l’amor. L’assemblea la formem entre tots, al final tenim un objectiu comú: que la Creu Alta funcioni. No només organitzem part de la Festa Major, també durant la resta de l’any. I tenim un tarannà reivindicatiu, treballem junts pel nostre barri.

Els Llamps van guanyar la competició de l’any passat. Quines són les apostes per aquest any? Uf, impossible de predir. Hi ha 1.600 punts en joc i, amb la prova puntuable del torneig de futbolí, els Trons han guanyat cent punts. Però és massa d’hora per fer prediccions.

Més sobre previsions. Les darreres festes d’altres barris han captat molta participació. Espereu batre rècords? La Festa Major de la Creu Alta aglutina molta gent, és una cita molt gran que capta gent de tota la ciutat. No sabem si hi haurà més afluència que altres anys, però ens consta que hi ha moltes ganes de festa.

Recomani’ns un ‘must’ que no ens podem perdre per la Festa Major. Difícil… tota la programació. Segons el tipus de públic, clar. Fa uns anys que pel correbars es fa un muntatge important i s’organitza temàticament, és molt divertit i dona molt joc. Aquest any, la temàtica serà el surf com a crítica del projecte del SurfCity al Ripoll. Tot i la festa, busquem la reivindicació d’una forma una altra. Cal posar-hi un toc d’humor però també la crítica. Estem de festa, ens ho passem bé. Però és important una reivindicació constant. Altres activitats seria la cursa dels carretons, les tardes d’esplai…

Una novetat d’aquesta edició. Aquest any, com a novetat, una de les proves puntuables és un Survival Zombie pels carrers del barri. És un joc de rol i tindrà lloc avui dijous a la tarda.

Busqueu espais d’oci alternatiu pel jovent i també intergeneracionals. Com s’aconsegueix? Organitzant activitats variades, pensant en tothom. Al torneig de futbolí hi havia des de nois de menys de 20 anys fins a adults de 50 anys. També n’hi ha d’altres orientades a la gent jove, però la programació compensa amb d’altres per gent gran o infants.

El punt lila era una de les vostres peticions principals. Per què? Als espais nocturns i de festa hi ha massa habitualment agressions i violència masclista. Per això aquest espai és imprescindible, tant per atenció a les agressions com per fer una tasca de sensibilització. Estem contents que instal·lin aquest punt lila durant les dues nits d’activitat. A l’última festa van posar aquest punt només durant una nit, i creiem que era deficient. Nosaltres vam haver d’assumir l’altra nit. Creiem que és un bàsic que ha d’estar a cada festa major de la ciutat.

Treballeu juntament amb altres entitats. Amb veïns. Quina és la màgia de la gent de la Creu Alta? A mi em sorprèn la quantitat de gent implicada en el barri, la participació. Tothom s’hi sent partícip, té ganes de moure’s. Hi ha qui conserva la identitat de poble i reivindica la personalitat de la Creu Alta. Però el que ens defineix és la suma de persones, la implicació.